Fisico curvy, vestirsi bene tutti i giorni anche in jeans e con poca altezza copiando i look trendy di Katia Follesa

Quando scegliamo i nostri outfit quotidiani dobbiamo fare in modo di valorizzarci. A seconda del fisico, dunque, dovremo puntare su alcuni indumenti piuttosto che su altri. È convinzione comune che ciò sia più facile per le donne alte e slanciate, mentre spesso le bassine e formose nutrono il timore di apparire un po’ goffe. Ciò non è affatto vero, basta puntare su capi che esaltano appieno la nostra femminilità, proprio come fa Katia Follesa.

Katia Follesa è un personaggio televisivo molto amato. La sua perspicace comicità e anche una buona dose di autoironia fanno sì che conquisti qualunque scena. Ha mosso i primi passi in gag comiche, conquistando poi sempre maggiore spazio in TV come conduttrice. D’altronde ha personalità e carattere, due tratti che la rendono unica.

Seppure abbia improntato la propria carriera sulla simpatia, ciò non significa però che si trascuri esteriormente. Al contrario, ha outfit sempre curati e chic che ne valorizzano la bellezza. Fisicamente sicuramente è vicina a molte donne, in quanto è alta 1,60 m ed è molto formosa. Dunque, il suo abbigliamento può essere di ispirazione per quante hanno una silhouette simile.

Bassa statura e fisico curvy, vestirsi bene tutti i giorni anche in jeans seguendo lo stile di Katia

Katia Follesa ha sempre avuto un proprio stile, sia quando più in carne che una volta dimagrita. Uno stile che non ne accentua la bassa statura e che mette in rilievo le sue curve. Infatti, la sua formosità diventa un punto di forza e una celebrazione di femminilità con un abbigliamento sempre alla moda. Per quanto riguarda i pantaloni, osservando varie foto della Follesa possiamo notare la predilezione per determinati modelli. Sia per quanto riguarda i jeans che modelli in tessuto, sembra prediligere pantaloni dai tagli morbidi. D’altronde negli ultimi tempi gli skinny sembrano poco gettonati.

La vediamo dunque sfilare con pantaloni cropped, mom e capri, tutti a vita alta e che cadono morbidi sul ventre, dunque adatti anche a chi ha un poco di pancetta. Spesso sono di una lunghezza a tre quarti o con risvoltino, il che focalizza l’attenzione sulle caviglie e le scarpe. Un modo anche per abbinarvi, nel tempo libero, delle sneakers senza rinunciare a un effetto slanciato. Molto presenti sicuramente i tacchi nella sua scarpiera, soprattutto décolleté dal tacco sottile. Obbligatori con i pantaloni bootcut o a palazzo del suo guardaroba.

Maglie, vestiti e soprabiti da scegliere

Al di sopra Katia Follesa porta spesso delle morbide camicie inserite dentro i pantaloni a vita alta in modo leggermente svasato. Oppure dei top sempre inseriti all’interno. Un trucchetto che alza il punto vita e rende più alti, oltre a evidenziare il décolleté. È poi spesso solita portarvi sopra una giacca, d’altronde in diverse occasioni ha sfoggiato degli eleganti tailleur. Un outfit perfetto per essere impeccabili a lavoro. Le giacche che porta scendono al di sotto dei fianchi e hanno un taglio squadrato non attillato.

Anche i suoi lunghi cappottini hanno generalmente linee morbide, scendono dritti oppure a campana. Uno dei modelli indossati e su cui puntare molto è quello con cintura al di sopra della vita che tende a modellare la silhouette. Ovviamente si tratta di tipologie adatte all’inverno ma anche alle mezze stagioni, se li sceglie in tessuti leggeri. Molto quotato per i vestiti invece è il taglio impero, con cuciture al di sotto del décolleté, e gonne morbide e lunghe. Un must per apparire più alte e che potrà anche farci nascondere qualche kg in più su fianchi, pancia e gambe.

Dunque, se abbiamo un fisico curvy, vestirsi bene tutti i giorni anche in jeans diventa facile lasciandosi ispirare dagli outfit efficaci di Katia Follesa. Inoltre, se vogliamo possiamo anche giocare coi colori per modellare il fisico visivamente.