A Pasqua conquista tutti con il polpettone di carne in padella: il trucco di Barbara D’Urso è un delizioso ingrediente segreto

Mancano pochi giorni a Pasqua e vuoi conquistare gli ospiti con un menù particolare e diverso dal solito? Anziché preparare secondi piatti di agnello o maiale, ti consigliamo una ricetta che ameranno grandi e piccini. Oggi prepareremo un piatto facile e veloce seguendo i consigli dell’amatissima conduttrice TV Barbara D’Urso.

Nata come showgirl e poi come attrice, oggi Barbara D’Urso conduce programmi TV di successo su Mediaset. La sua trasmissione Pomeriggio 5 in onda su Canale 5 tiene incollati sugli schermi TV oltre 2 milioni e mezzo di persone ogni giorno.

Barbara D’Urso è una donna dalle mille passioni. I suoi fan sanno bene che la donna ama fare attività fisica come la kickboxing per tenersi in forma. Per rilassarsi, però, la conduttrice Mediaset preferisce dedicarsi ad attività più leggere, come la cura dell’orto e la cucina.

I commensali impazziranno davanti a questo secondo piatto squisito: ecco gli ingredienti

Barbara D’Urso condivide spesso con i suoi fan le foto e le ricette dei suoi piatti preferiti. Oggi vogliamo svelarti la ricetta del suo polpettone di carne. Si prepara in poche mosse e potrebbe diventare il piatto forte del tuo menù di Pasqua.

Gli ingredienti sono: 700 grammi di carne di manzo macinata, 3 uova, un bicchiere di latte e 80 g di formaggio grattugiato. Per insaporire useremo un pizzico di sale, noce moscata e per finire l’ingrediente segreto che lo rende così delizioso: 150 grammi di scamorza affumicata. Scopriamo insieme come lo prepara la conduttrice.

A Pasqua conquista tutti grazie al polpettone di carne di Barbara D’Urso incredibilmente morbido e succoso

In un recipiente metti le uova, la carne macinata, il latte e il formaggio grattugiato. Insaporisci aggiungendo del sale e una grattugiata di noce moscata. Mischia il tutto con le mani in modo da creare un composto morbido e omogeneo. Stendi sul piano di lavoro un foglio di carta da forno e poggiaci sopra l’impasto di carne appena lavorato. Cerca di dargli una forma rettangolare e, dopodiché, taglia a fettine la scamorza affumicata. Adagiala al centro del composto di carne per tutta la lunghezza e cerca di chiudere il polpettone aiutandoti con la carta da forno.

Elimina la carta da forno e sigilla per bene il polpettone in modo che il ripieno non fuoriesca. Scalda in padella 50 grammi di burro e, non appena sarà sciolto, adagia il polpettone in padella. Giralo dopo un paio di minuti e aggiungi un bicchiere di vino bianco secco. Fai cuocere il polpettone per circa 45 minuti, girandolo a metà cottura. Spegni la fiamma e gustati questa delizia!

Con cosa accompagnare il polpettone ripieno: i 2 contorni migliori e più amati dalla conduttrice

A Pasqua conquista tutti con un secondo piatto davvero speciale. Barbara D’Urso ama accompagnare il suo polpettone con un semplice contorno di patate al forno, da insaporire con rosmarino e qualche spicchio d’aglio in camicia.

In alternativa, puoi preparare delle prelibate carote glassate pronte in 5 minuti in padella. Pela e taglia le carote molto sottili, falle cuocere con una noce di burro in padella. Dopo qualche minuto aggiungi 2 cucchiai di zucchero di canna, un pizzico di sale e mezzo bicchiere d’acqua. Gira le carote di tanto in tanto e, quando l’acqua sarà evaporata, servile con il polpettone.