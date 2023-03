Due tipi di pesce che mangia Cristiano Ronaldo, idee utili per stare in forma verso i 40 anni e oltre

Si parla molto della dieta di Cristiano Ronaldo e di quali siano i segreti per avere un fisico come il suo. Si tratta di un professionista straordinario oltre che di un campione assoluto. Se è difficile mantenere il rigore che lo contraddistinguerebbe nel suo stile di vita alimentare, si può però sapere qualcosa in più sugli alimenti che mangerebbe più spesso. Tra questi ci sarebbero due particolari tipi di pesce.

Cristiano Ronaldo ha compiuto 38 anni lo scorso 5 febbraio. La sua carriera sta proseguendo in Arabia Saudita all’Al-Nassr. Del campione portoghese si sottolinea spesso la sua capacità di essere un professionista esemplare, a partire dal suo modo di alimentarsi.

Se passerà alla storia come uno dei migliori calciatori di sempre è anche per la sua condotta di vita anche a tavola.

Due tipi di pesce che mangia Cristiano Ronaldo in un’alimentazione rigorosa

Questo lo ha reso un esempio per qualunque professionista dello sport. Anche chi vive una vita normale potrebbe, però, prendere spunto delle sue abitudini, pur sapendo ovviamente che si è su dimensioni differenti nella maggior parte dei casi.

Il suo fisico straordinario, paragonabile a quello di un atleta molto più giovane, è dovuto ad un’alimentazione rigorosa. Uno schema a cui concederebbe pochissime eccezioni, ma con una predisposizione totale verso alimenti sani e pasti equilibrati.

La tradizione portoghese

Secondo quanto rivelato da alcuni portali, soprattutto inglesi, il suo piatto preferito sarebbe il bacalhau a bras. Si tratta di una preparazione tipica portoghese che abbina patate, uova e baccalà.

Proprio il baccalà è un tipo di pesce particolarmente utilizzato nella cucina lusitana. Si tratta di un pesce che si caratterizza per l’elevata percentuale di proteine e per la bassa quantità di grassi. Il baccalà, tra l’altro, si può considerare una particolare preparazione del merluzzo, sottoposto ad un processo di salatura che si protrae per diverse settimane.

Si tratta di un alimento che, ovviamente, resta da consumare con equilibrio e a patto che non ci siano particolari controindicazioni per il proprio stato di salute. Si caratterizza, ad esempio, per l’elevato contenuto di sale e colesterolo.

L’altro pesce mangiato dal campione portoghese

Nel 2021 il The Sun, inoltre, ha rivelato che Cristiano Ronaldo adorerebbe anche il polpo. Un pesce dal basso contenuto calorico, non molto proteico, ma ideale per chi vuole stare attento alla linea.

Conoscere questi due tipi di pesce che mangia Cristiano Ronaldo potrebbe aiutare ad avere degli spunti per la propria alimentazione. Chi comunque si ponesse degli obiettivi alimentari farebbe sempre bene a farsi seguire da un esperto per evitare di commettere errori e commettere inutili rischi.

Tuttavia, i campioni dello sport dallo stile di vita sano ed equilibrato restano esempi da cui poter apprendere qualche buona abitudine.