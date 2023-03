Ma è ancora Cristiano Ronaldo il più seguito su Instagram?

C’è chi pensa che i followers non contino nulla e chi invece si basa solo quelli. Ai primi posti tantissimi i VIP con milioni di seguaci che amano seguire la vita delle star. Ogni anno si fa la classifica dei più seguiti, ma al primo posto nel 2023 abbiamo ancora Ronaldo?

“I followers non vivono di ricordi. Devi dar loro qualcosa giorno per giorno”, ha scritto Fabrizio Caramagna, autore e scrittorew di aforismi italiano. E infatti per arrivare a cifre che toccano i 6 zeri di seguaci è necessario dare loro qualcosa, e qualcuno in particolare sembra essere molto bravo in questo.

Ad avere il numero più alto di followers sono infatti le celebrità che amano condividere sul social di Meta la loro vita privata, le loro passioni e il loro lavoro. Ma chi sono i più seguiti su Instagram nel 2023?

Il profilo più seguito non è di una persona

A onor di cronaca il profilo più seguito non è quello di una persona, ma bensì di un’azienda. Conta ben 623 milioni di follower e l’account è quello di Instagram. Il loro feed mostra le persone e le tendenze più interessanti sul social. Ma non abbiamo solo persone o trend, abbiamo anche teneri animali che divertono i vari utenti.

Ma è ancora Cristiano Ronaldo quello con più follower?

Tra le persone, invece, si conferma essere Cristiano Ronaldo con 567 milioni di followers. Il calciatore sul suo social, che è anche molto remunerativo, posta molte foto della sua vita privata, ma soprattutto del suo lavoro come calciatore. Sono presenti anche foto con Georgina che è su Netflix con la seconda stagione di “Soy Georgina”.

I top 5 di Instagram

Al secondo posto troviamo un altro calciatore, ovvero Leo Messi con i suoi 447 milioni di followers. E anche nel suo caso i post parlano principalmente di calcio.

Al terzo posto non troviamo più Kyle Jenner che passa al quarto, ma Selena Gomez e i suoi 405 milioni di followers. La cantante infatti per un certo periodo era stata superata dalla Jenner, ma sembra che adesso le cose siano tornate al loro posto. Al quinto infine troviamo Dwayne “The Rock” Johnson con i suoi 371 milioni di follower. Ma è ancora Cristiano Ronaldo il più seguito su Instagram? Se parliamo di persone sì, ma in realtà il profilo con più followers è quello di Instagram stesso.