Quotidianamente indossiamo i nostri capi d’abbigliamento e, a lungo andare, potrebbero verificarsi alcuni inconvenienti. Infatti, pian piano tendono a macchiarsi, rovinarsi o comunque a non andare più bene per un motivo o per un altro. In particolare, i jeans che usiamo con una certa frequenza e nelle più svariate occasioni.

In taluni casi potrebbero essere così logori da non poter più indossarli e non ci rimarrebbe altro che trovare qualche idea creativa per riciclarli in modo utile. Altre volte, invece, e per fortuna, non siamo costretti a rinunciare ai nostri pantaloni, anche se non siamo dotati di grandi abilità sartoriali. Se ci vanno stretti, possiamo allargarli in vita e sulle gambe senza cucire, così come possiamo sistemare facilmente anche la cerniera del jeans che si apre.

Sgradevoli inconvenienti

Capita a tutti, almeno una volta nella vita, di infilarsi un jeans, andare per chiuderlo e rendersi conto che la cerniera non si tiene tirata su. Un imprevisto increscioso e che potrebbe costringerci a cambiare outfit per evitare l’imbarazzo di girare con la patta aperta.

A portarci al medesimo esito spesso è anche una cerniera danneggiata in uno dei dentini, soprattutto in quello finale, cioè il terminale. Questa situazione si verifica non solo coi jeans, ma anche con giacche, borse e quant’altro.

La prima soluzione che ci viene in mente in ambedue i casi sarebbe di sostituire la cerniera, ma potremmo non esserne in grado. Allo stesso tempo, potremmo non avere il tempo o la voglia di portare i nostri indumenti da una sarta. Fortunatamente esistono delle soluzioni facili e a portata di mano, nonché a costo zero.

La cerniera del jeans che si apre da sola o rotta si aggiusta in un battibaleno con 2 oggetti che abbiamo in casa

Per risolvere il problema della cerniera che si abbassa ci servirà semplicemente un vecchio portachiavi. Sarà sufficiente sfilarvi l’anello apribile e infilarlo nel puntale della nostra cerniera. La solleveremo quindi fino a sopra e poi andremo a incastrare il bottone del jeans dentro l’anello di metallo. Avremo risolto il problema in men che non si dica.

Per sostituire invece il terminale o il dente di una cerniera, basterà sorprendentemente solo una cannuccia di plastica. Tagliamone un pezzettino e poi apriamolo praticandovi un taglio laterale. Poggiamolo laddove il pezzo si è rotto o è caduto. Vi porremo il pezzo di cannuccia a mo’ di libro aperto, di modo che si trovi sia nella parte posteriore che anteriore della cerniera. Lo incolleremo. Taglieremo i bordi che avanzano al di fuori dello spazio della cerniera. Per far aderire meglio la riparazione, stringeremo il pezzo di cannuccia tra i becchi di una pinzetta.

Dopo aver appreso questi efficaci trucchetti, non ci dispereremo più davanti alle cerniere che non funzionano, perché sapremo di avere preziosi assi nella manica.

