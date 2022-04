Il jeans è un tessuto sempre molto utilizzato e che non passa mai di moda, anzi, in alcuni momenti torna davvero preponderante. Anche attualmente è tra i tessuti più gettonati negli outfit, come dimostrano le giacche in voga questa primavera.

Sebbene sia un materiale impiegato per vari indumenti, intramontabile è sicuramente per quanto riguarda i pantaloni. D’altronde li rende facilmente abbinabili, ad esempio con le maglie anni ‘70 di tendenza sono una vera chicca. Allo stesso tempo sono anche pratici e resistenti. Insomma, il jeans ha davvero mille qualità, se non fosse per un problema che talvolta ci si presenta.

Infatti, può capitare che risulti stretto e prema terribilmente. Ciò capita quando magari si è leggermente ingrassati, ma anche quando si sono misurati i pantaloni in modo approssimativo prima dell’acquisto. Anche perché, in alcuni casi, calzano a perfezione su alcune zone mentre aderiscono eccessivamente e scomodamente su altre.

Il cucito arte di pochi

Per allargare i jeans stretti in vita che premono su fianchi e pancia vi sono diverse soluzioni. La più classica è quella di armarsi di ago e filo o macchina da cucire così da estendere il tessuto. Magari servendosi di un cordoncino elastico. Agire in questo modo, però, richiede una certa abilità di cucito di cui non tutti siamo provvisti. Anche perché il lavoro dovrà essere perfetto e quasi impercettibile.

Dunque, qualora la sartoria non sia il nostro forte, meglio cercare altre soluzioni. Fortunatamente ne esistono di facili ed economiche alla portata di tutti. In più con il grande vantaggio di permetterci di operare non solo sulla vita ma anche sugli altri punti troppo stretti.

Per allargare i jeans stretti in vita ma anche su fianchi, gambe e caviglie senza cucire e senza elastico bastano questi 4 trucchetti

Come primo rimedio, valido però solo per la vita, si potrebbe pensare a un piccolo oggetto dal prezzo davvero basso. Si tratta di un estensore del bottone, facilmente trovabile in merceria e su internet. È un piccolo pezzo di stoffa dotato di un bottone al termine che permette di allargare la chiusura. Si incastra facilmente nel bottone del jeans.

Le altre 3 proposte sono perfette per allargare qualunque parte e non solo la vita. Si può, ad esempio, prendere i jeans umidi e inserirvi all’interno degli oggetti per allargare la parte di nostro interesse. Dopo averli lasciati ad asciugare risulteranno più larghi grazie al diametro degli oggetti inseriti.

Alcuni, per rendere i jeans a propria misura, li indossano umidi e praticano degli squat per qualche minuto. In questo modo il tessuto dovrebbe cedere e allentarsi. L’ultimo metodo può sembrare strano, ma sono in tanti a sfruttarlo. Basterebbe indossare i jeans e immergersi in una vasca colma d’acqua calda. Nel frattempo, bisognerebbe cercare di tirare il tessuto laddove aderisce. Al pari della precedente soluzione, il jeans dovrebbe dilatarsi.

Dopo questi rimedi ovviamente asciughiamo normalmente i jeans, evitando la luce diretta del sole che potrebbe indurirli.

