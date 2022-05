Ci sono davvero molti fattori quando si inizia ad organizzare una vacanza. Se abbiamo figli preferiamo mete che abbiano tutti i servizi necessari per farli divertire. In alcuni casi, siamo anche accompagnati da un amico a quattro zampe, che incide molto sulla nostra destinazione. Ogni tanto, però, è anche divertente dare un’occhiata a quali mete potrebbero essere compatibili con la nostra personalità.

Un modo per capirlo è basarsi sul proprio segno zodiacale. Questo potrebbe darci anche qualche idea. Vedere dove andare in vacanza per i nati sotto questi segni zodiacali potrebbe aiutarci a scoprire nuove destinazioni interessanti.

Ariete, Toro e Gemelli

Per un Ariete che non ha paura di uscire dalla zona di comfort è necessaria una città piena di vita. Una semplice gita nella campagna non fa per questo segno. Buon cibo, panorami meravigliosi e un’eccitante vita notturna è ciò che cercano dalla propria vacanza. La loro metà potrebbe essere Tokyo, una città dalle mille sfaccettature che unisce cultura a divertimento.

Il Toro è governato da Venere, il pianeta della bellezza e dell’amore, ed è proprio quello che questo segno cerca. Firenze, circondata da arte e cultura in ogni suo angolo, potrebbe essere la scelta migliore. Questo segno è, inoltre, un amante dello shopping e del lusso, aspetti che di certo non mancano nella città toscana.

I Gemelli sono più attenti alle esperienze che alle cose materiali. Sono alla ricerca di un luogo che gli dia dei ricordi e delle emozioni. La Baviera tedesca, ricca di storia e pittoreschi borghi medievali potrà dare a questo segno ciò che cerca. Dei bellissimi panorami da fotografare e un viaggio nella cultura tedesca.

Dove andare in vacanza per i nati sotto questi segni zodiacali per una vacanza che rispecchia la nostra personalità

Il Cancro ha assolutamente bisogno di relax durante le ferie. Necessita del tempo per sé stesso in modo da ricaricare le energie. Per un segno d’acqua è importante avere un contatto con questo elemento. Minorca è famosa per le splendide cale e per i resort all inclusive. Una vacanza da sogno per il Cancro.

Anche chi è nato sotto il segno del Leone ha una destinazione spagnola, ma molto diversa. La vibrante città di Barcellona, che permette di immergersi totalmente nella cultura. Un aspetto che il Leone ama profondamente, in cui provare cibi ed esperienze locali.

Infine, la Vergine pianifica con attenzione ogni suo viaggio, in modo che sia un’esperienza indimenticabile. Ha bisogno di una vacanza ricca di luoghi da visitare. Per esempio, Cape Town grazie alla sua storia e la sua meravigliosa fauna. Questa destinazione ricca di intrattenimento potrebbe fare al caso nostro.

