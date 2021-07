La caponata è un secondo piatto tipico della Sicilia e nella sua versione più tradizionale consiste in un insieme di ortaggi in salsa agrodolce conditi con sedano, pomodoro, cipolla, olive e capperi. In questo caso, l’ortaggio che useremo è la melanzana che, come abbiamo visto, è una tipica verdura estiva. È un buon contorno per carne, pesce, uova e formaggi e si serve sia calda che fredda, a seconda delle preferenze.

La ricetta siciliana della caponata di melanzane per stupire gli ospiti a pranzo

Ingredienti per 4 persone

500 g di melanzane;

150 g di pomodori datterini;

100 g di cipolla;

100 g di sedano;

1 cucchiaio di capperi;

4 cucchiai di passata di pomodoro;

sale, basilico, olio extravergine di oliva, olio di semi q.b.;

1 cucchiaio di zucchero;

2 cucchiai di aceto di vino bianco.

Preparazione

Lavare e mondare le melanzane, i pomodorini e il sedano.

Tagliarli a dadini o dividerli a metà a seconda della loro dimensione.

Friggere le melanzane in una padella con abbondante olio di semi.

Farle dorare, scolarle e metterle da parte.

Tritare finemente la cipolla e metterla in una padella assieme a due cucchiai di olio extravergine di oliva.

Farla soffriggere per un paio di minuti.

Aggiungere la passata di pomodoro e lasciare insaporire il tutto per qualche minuto, poi aggiungere sedano, capperi e pomodorini precedentemente tagliati.

Completare con l’aggiunta delle melanzane fritte.

Condire con zucchero e aceto e far sfumare il tutto a fiamma vivace.

Quindi, aggiungere il sale nella quantità desiderata.

Lasciar raffreddare o, in alternativa, servire calda la caponata di melanzane siciliana per stupire gli ospiti a pranzo.

Consigli per friggere le melanzane

Friggere le melanzane non è semplice come sembra. Spesso assorbono troppo olio e non sono abbastanza croccanti. Ma ci sono degli accorgimenti da seguire per evitare questi inconvenienti e friggerli nel modo migliore. Ne abbiamo scritto in questa breve guida.