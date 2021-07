Ogni mese offre una vasta gamma di frutta e verdura tra cui scegliere. Rispettare i tempi della natura nell’alimentazione è molto importante. Infatti, mangiare frutta e verdura di stagione permette di assimilarne meglio i nutrienti e di sentirne il vero sapore e profumo. Nella maggior parte dei casi, i prodotti fuori stagione tendono ad essere completamente insapore: si pensi alle fragole, uno dei frutti estivi per eccellenza. Non è una mera questione salutistica.

È importante in particolar modo in estate, visto che si dovrebbe mangiare più frutta e verdura per rinfrescarsi e idratarsi. Proprio per questo, vediamo quali saranno i frutti disponibili nel mese di agosto.

Ecco la frutta e la verdura che bisogna comprare e mangiare ad agosto

I frutti tipici di agosto sono l’anguria, l’albicocca, i fichi, i fichi d’india, il gelso, i lamponi, le mele, il melone, i mirtilli, le more, le pere, le pesche, le susine, l’uva e l’uva spina.

Le verdure, invece, sono bietole, carote, cetrioli, cicorie, cipolle, fagiolini, lattughe, melanzane, patate, peperoni, pomodori, radicchio, ravanelli, rucola, sedano, spinaci, zucca e zucchine.

Le varietà da trovare ad agosto: pere e fichi d’india sono sempre gli stessi?

Le pere che vedremo tra gli scaffali dei supermercati e dei fruttivendoli non sono quelle tipicamente autunnali, ma varietà estive come la Williams, la Santa Maria e la Guyot, ottima per una macedonia da mangiare in spiaggia.

Ma non vale solo per questo frutto. La varietà di fico d’india che matura i primi giorni di agosto è l’Agostana, anche detta Primofiore. Ha un sapore meno gustoso rispetto al fico di secondo fiore e si raccoglie fino a settembre. Varietà come il bastardone maturano a settembre e si raccolgono fino a dicembre.

Una scorpacciata di nutrienti importantissimi per l’organismo

Gran parte della frutta e della verdura citata è stata già trattata sulle nostre pagine per i nutrienti contenuti e i benefici che mangiarne reca. Ad esempio, è il caso dell’anguria, delle carote e anche dei fichi d’india. Abbiamo inoltre proposto una rassegna di cinque frutti estivi dal basso apporto calorico.