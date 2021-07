Gli occhi, con il passare del tempo si indeboliscono e, di conseguenza, la vista cala. Questa degradazione è fisiologica, ma viene spesso accelerata dalle nostre cattive abitudini. Negli ultimi tempi, i disturbi legati alla vista sono aumentati sensibilmente a causa dell’affaticamento continuo a cui li sottoponiamo. Guardare lo schermo del cellulare per svariate ore ogni giorno, per esempio, è una pratica che indebolisce i nostri occhi e influisce sulla perdita graduale della vista. Lo stesso vale per l’esposizione ai raggi UV. Oltre a rivedere le nostre abitudini, possiamo salvare i nostri occhi allenandoli. Proprio così: per mantenere la vista sempre giovane e acuta basta fare questi 3 semplici esercizi. Molti sottovalutano questo aspetto, ma gli occhi andrebbero trattati come dei veri e propri muscoli, di cui allenare forza, elasticità e resistenza. Allenando i nostri occhi con costanza, possiamo avere dei risultati stupefacenti e contrastare il fisiologico abbassamento della vista.

Per mantenere la vista sempre giovane e acuta basta fare questi 3 semplici esercizi

Il primo semplice esercizio per mantenere in salute i nostri occhi consiste nel chiuderli e aprirli ripetutamente. Non si tratta di sbattere rapidamente le palpebre, come già facciamo per motivi fisiologico. L’esercizio consiste nel mantenere ogni posizione per almeno 5 secondi e ripetere per 8-10 volte. Questo esercizio serve a stimolare la circolazione e la produzione di liquidi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il secondo esercizio è la rotazione. Spalanchiamo gli occhi, dopodiché guardiamo in ogni direzione, in alto, a destra, in basso, a sinistra. Per farlo disegniamo un cerchio con lo sguardo: questa pratica aiuta a ridurre lo stress oculare.

Infine, possiamo allenare la vista ad adattarsi alle distanze con un esercizio divertente. Con un po’ di scotch tracciamo due piccoli cerchi corrispondenti ai nostri occhi su una finestra di casa. Ora stabiliamo un punto da fissare fuori dalla finestra. Fissiamo il punto prima a circa mezzo metro dalla finestra (sempre attraverso i cerchietti), poi con il viso attaccato al vetro.

Ripetiamo gli esercizi ogni giorno, per i nostri occhi sarà come andare in palestra: saranno più forti e la vista si manterrà giovane e acuta.

Approfondimento

3 esercizi per raddrizzare la schiena da svolgere in salotto