La borsa è indispensabile per ogni donna. Oltre ad essere utilissima per portare sempre con noi tutto quel che ci serve è anche un accessorio che segue le mode.

La borsa protagonista dell’estate 2021 perfetta al mare e in città è la borsa in paglia

Un materiale che fa subito pensare a spiaggia, sole e mare. Ma per questa stagione ci sono tantissimi modelli che ci permettono di portare la borsa in paglia già in città in modo da anticipare un po’ l’atmosfera vacanziera!

Tantissimi modelli

Grandi o piccole, maxi o mini, ce n’è davvero per tutti i gusti e le occasioni. Facciamo una rapida panoramica dei modelli più gettonati.

La maxi borsa in paglia neutra è ideale in qualsiasi occasione. Ampia e capiente è perfetta sia per il look da giorno in città sia per la spiaggia perché ci riusciamo a mettere i teli da mare e la crema solare.

La borsa di paglia in formato medio grande con manici e dettagli in cuoio è perfetta per una gita alla scoperta di borghi suggestivi e mete romantiche.

Di gran moda sono poi le borse in rafia rotonde. Sicuramente poco capienti ma di grande effetto scenico, si fanno notare e addolciscono qualsiasi look. Si trovano sia in versione mignon che maxi.

Adatte per cerimonie come battesimi e matrimoni estivi i modelli handbag rigidi, più strutturati e davvero molto chic. Di solito questi modelli sono dotati di manici in resina rigida altrimenti si portano a mano come una pochette.

Come abbinarle

Il grande pregio delle borse di paglia è che si abbinano facilmente con qualsiasi tipo di outfit. Le possiamo indossare con i jeans, con la gonna (sia lunga che corta) ma anche con un leggerissimo vestitino.

I modelli più grandi e morbidi stanno benissimo con pantaloni larghi e leggeri magari di lino abbinati ad una camicia maxi bianca e fresca. Concludere il look con un bel cappello di paglia è davvero il top!

Infine, le oversize da spiaggia stanno bene quando indossiamo camicie larghe e magliette lunghe effetto minidress.

È quindi di paglia intrecciata la borsa protagonista dell’estate 2021 perfetta al mare e in città!

