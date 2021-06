Ogni stagione ha le sue mode. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno già dato molte utili indicazioni a riguardo: dal giacchino in jeans ai colori più di tendenza, dalla cavigliera ai colori di smalto.

Ma la lista di capi trendissimi è ancora lunga. Un must da indossare quest’estate è il kimono. Divenuto virale su TikTok è questo il capo d’abbigliamento dell’estate 2021 che tutte dovremmo avere nell’armadio per essere super alla moda.

Capospalla fresco e dalle linee morbide, il capo simbolo del Giappone ha ispirato la moda da sempre. Tutte le donne più famose non hanno saputo resistere al suo fascino, dalle dive del cinema muto alle celebrità odierne.

Il kimono risale a 1300 anni fa. Col passare del tempo si è ovviamente evoluto e adattato alle varie mode e ai vari stili. Dallo stile raffinato e versatile, è un capo perfetto in tutte le occasioni. In base agli abbinamenti e agli accessori scelti, sta bene sia su outfit più casual e informali che per occasioni mondane ed eleganti.

Come indossare il kimono

Vediamo a questo punto qualche idea su come indossare il kimono.

Il modello in puro raso di seta può diventare un vero e proprio abito da sera. Basta semplicemente aggiungere una cintura a vita alta.

Un kimono sempre in raso o seta, lucente e scivoloso e in tinta unita (meglio se scura), sta benissimo su jeans e t-shirt.

Un modello multicolor o con stampe e decorazioni importanti e vistose è perfetto se abbinato a tacchi alti. La mise ideale per chi sa osare e non vuole passare inosservata.

Un modello in lino o cotone diventa infine un comodissimo prendisole inaspettatamente chic. Da sfoggiare al mare, in barca e a bordo piscina.

La moda per l’estate 2021 è stata lanciata da un TikToker che, dopo aver segnalato uno specifico modello di kimono, ha ricevuto oltre 100.000 visualizzazioni e 20.000 like. Così facendo ha reso virale la moda ma soprattutto ha fatto fare il “tutto esaurito” del must have del momento!