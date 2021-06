In fatto di moda, ogni anno è sempre la stessa storia. Ogni stagione c’è un colore, un capo di abbigliamento o un accessorio che comincia a spopolare. Inizia ad andare più di altri e nel giro di poco diventa praticamente virale.

Certamente seguire le mode ci fa sembrare un po’ tutti uguali, quasi standardizzati. Vero anche però che se non si seguono le mode si diventa anche un po’ out, fuori luogo.

In altri articoli, gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno dato utili consigli circa le montature di occhiali più alla moda e soprattutto si sono concentrati su un capo d’abbigliamento tornato letteralmente alla ribalta (ecco qui il link per saperne di più). Oggi ci concentreremo invece sugli accessori.

È questo l’accessorio dell’estate 2021 che tutte dovremo assolutamente sfoggiare in spiaggia per essere davvero alla moda e farci invidiare da tutti

Molto in voga negli anni ’90, ha fatto il suo ritorno trionfale la cavigliera, uno dei monili più antichi del mondo. Da secoli, le donne indiane sfoggiano anche più cavigliere contemporaneamente. Di qualsiasi materiale, sono simbolo di seduzione e spiritualità.

Giusto pochi giorni fa, Chiara Ferragni ne ha sfoggiata propria una in stile molto naif, fatta di cuoricini di plastica colorati firmata Summer Mood.

Ma qualunque siano il proprio stile e i gusti personali, l’importante quest’estate è avere qualcosa attorno al collo della caviglia. In tessuto o in metallo, semplice o con pendagli, il must-have della stagione è senza dubbio la cavigliera.

Le origini

Come già accennato, le cavigliere sono una tradizione tipicamente indiana. Il bracciale da caviglia venne infatti indossato per la prima volta dalle mahilaon (donne, in lingua indi) già molti secoli fa.

Poi, grazie ai viaggi e alle varie conquiste succedutesi nel corso degli anni, dalla terra di Gandhi, terra magica e mistica, le cavigliere sono arrivate fino in Africa. Qui, sono diventate un accessorio insostituibile per le donne arabe, che a loro volta, hanno portato la tradizione in Turchia passando per la Grecia. A questo punto le coste italiane erano veramente vicine, ed è così che la cavigliera è diventato un accessorio molto popolare anche in Occidente.

Le tradizionali cavigliere indiane hanno appesi dei tipici campanellini. Come richiamo a questa peculiarità, anche le cavigliere dell’estate 2021 prevedono l’aggiunta di charms e pendagli di varia foggia estetica e valore simbolico.

Nessuno ci vieta tuttavia di indossare anche cavigliere molto più semplici e lineari, come sottili catenine o striscioline di tessuto.

Qualunque stile si preferisca, più o meno scintillante, tintinnante o meno, una cosa è certa, è questo l’accessorio dell’estate 2021 che tutte dovremo assolutamente sfoggiare in spiaggia per essere davvero alla moda e farci invidiare da tutti!