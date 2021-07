Un enorme furto di dati ha colpito LinkedIn, il social network utilizzato per offrire e cercare lavoro. Ad essere trafugati i dati di circa 700 milioni di utenti già messi in vendita sul dark web, a disposizione dei malintenzionati. È il secondo data breach così imponente che colpisce la piattaforma, ma stavolta si tratta dei dati appartenenti al 92% degli utenti. LinkedIn conta infatti circa 756 milioni di iscritti. I dati trafugati comprendono numeri di telefono, indirizzi di residenza e tanto altro.

Il “colpaccio” informatico è stato scoperto da PrivacyShark, come anche la stessa società che gestisce il social network – ovvero Microsoft – ha riportato. Poiché si ricorre a LinkedIn principalmente per lo sviluppo di contatti professionali, il suo database è ricchissimo di informazioni molto sensibili: non solo nome e cognome, ma anche foto, dati di fatturazione e in molti casi anche i dettagli salariali di freelance e CEO di importanti aziende. PrivacyShark ha segnalato che bisogna fare attenzione a LinkedIn perché c’è stata la più grande fuga di dati di sempre.

Come hanno agito i criminali

Gli hacker che hanno compiuto il furto hanno postato su dark web circa un milione di voci dal database rubato, a confermare che tutte le informazioni non solo sono genuine, ma anche aggiornate. L’impresa criminosa è stata possibile grazie all’utilizzo dell’API ufficiale di LinkedIn per effettuare il download dei dati. Un sistema simile a quello utilizzato già in aprile per un furto di minore entità.

A quanto pare, l’azienda non è riuscita a risolvere questo problema lasciando di fatto la “porta aperta” ai malintenzionati. In quell’occasione, ad essere rubati furono 500 milioni di voci. E LinkedIn confermò che si trattava anche di dati provenienti dai suoi server, ma che si utilizzò più di una fonte per il data breach.

La notizia confortante è che nel database non sembra che siano presenti password. I dati trafugati comprendono però indirizzi email, nomi completi, numeri di telefono, indirizzi di residenza, dati di geolocalizzazione, username di LinkedIn e URL dei profili, esperienze professionali e personali, generi, e perfino account e username di altri social media.

