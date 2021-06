In tutti gli ambiti e settori, le mode tornano e ritornano. Nell’abbigliamento, negli accessori, per il trucco e le acconciature.

Giusto una decina di anni fa, per quanto riguardava le unghie spopolava la french manicure. Un modo di decorare le unghie in maniera elegante, discreta e molto raffinata. Prediletta per il trucco sposa, la french manicure altri non era che l’esaltazione della naturalezza. Si ricopriva l’intera unghia in maniera ben uniforme con un bel colore naturale, tendente al rosa, mentre si delineava alla perfezione la lunetta superiore con un bel bianco candido e luminoso. Insomma, un vero e proprio effetto “nude look”.

La primavera/estate 2021 vede il ritorno della french ma in versione rivisitata. Decisamente più energica e allegra, possiamo dire quasi aggressiva. Per non farci trovare impreparate, vediamo quindi tutto quello che c’è da sapere per avere mani super alla moda decorate in maniera fantasiosa e giovanile dal sicuro effetto esplosivo, energico e impattante.

La Funky French manicure

Assecondando il desiderio di rinascita e positività che contraddistingue questo 2021, la french manicure si tinge di mille colori e fantasie di vario genere.

Con decorazioni floreali, geometriche, giochi di sfumature e tocchi animalier, il tradizionale design della french diventa molto più spinto e originale.

Non a caso si parla infatti di Funky French. Nel gergo comune, essere “funky” vuol dire ritrovare il lato spiritoso della vita ed esprimerlo apertamente agli altri. Mostrare al Mondo questa positività esprimendola in maniera diretta e ardita. Se lo dovessimo raffigurare, il “funky” sarebbe un’allegra esplosione vitaminica di colori.

Spezzando le convenzioni più classiche, la Funky French manicure rappresenta uno stile giovane ed energico. Punta tutto sul giocoso e il divertimento. Il tutto fatto con estro, fantasia ed allegria. In base ai gusti personali o alla decorazione che vogliamo realizzare possiamo puntare sia sui colori accesi ma anche sulle tinte pastello. In quest’ultimo caso, basta semplicemente seguire i trend unghie della primavera 2021 ed utilizzare nail art con fantasie originali, un po’ eccentriche ed anticonvenzionali.

Semplice ma di grande impatto, possiamo eseguire la Funky French sia con lo smalto classico che con gli smalti gel.

Le varianti e le possibilità creative sono davvero tante. Ora che abbiamo visto tutto quello che c’è da sapere per avere mani super alla moda decorate in maniera fantasiosa e giovanile dal sicuro effetto esplosivo, energico e impattante, l’unica regola da ricordare è quella di usare creatività e fantasia, saper osare e non dimenticare di divertirsi anche un po’!

