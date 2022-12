La bevanda calda che si consiglierebbe per avere più concentrazione e non solo

Al supermercato negli scaffali delle tisane e dei tè siamo sempre indecisi su quale scegliere. Gli studenti o lavoratori potrebbero scegliere il tè di cui parleremo, in quanto aumenterebbe la concentrazione e non solo.

Quando è inverno ci si vuole coccolare bevendo qualcosa di caldo. C’è chi sceglie una zuppa facile e veloce da preparare e chi invece una buona tisana da bere prima di andare a letto. La scelta possiamo dire essere abbastanza vasta, cambierà anche a seconda delle proprie esigenze e dei propri gusti. Oggi però ci soffermeremo su una tipologia di tè molto diffusa, ovvero il tè verde.

Proprietà nutrizionali del tè verde

100 g di tè verde corrispondono a questi valori:

0,22 g di proteine;

0,02 mg di ferro;

8 mg di potassio;

1 mg di sodio;

0,3 mg di vitamina C.

Contiene anche diverse vitamine del gruppo B.

La bevanda calda che si consiglierebbe anche per la pelle

Il tè verde si è diffuso nelle nostre abitudini alimentari, in quanto presenta davvero tanti benefici per la salute dell’uomo. Nonostante esistano davvero tante tipologie di tè, questa potrebbe essere una scelta molto valida. Si tratta comunque di prodotti privi di calorie, che si possono consumare anche a colazione o, appunto, prima di andare a dormire. All’interno di una dieta ipocalorica però è necessario non aggiungere zucchero. Al massimo, se si vuole, giusto qualche goccia di dolcificante.

Effetto antiossidante

Tra i benefici che riserva il tè verde per la nostra salute, senza dubbio c’è la sua capacità di essere un ottimo antiossidante. Quando un alimento si classifica come antiossidante, significa che avrebbe la capacità di bloccare l’invecchiamento cellulare allontanando quelli che sono i radicali liberi. Oltre a questo, garantirebbe anche un effetto positivo sulla pelle, in quanto la renderebbe più luminosa ed elastica.

Benefici sul sistema cardiovascolare

Anche qui il tè verde avrebbe delle ottime funzioni. In sostanza, le proprietà antiossidanti potrebbero aiutare a prevenire l’aterosclerosi. Ci sono alcune sostanze al suo interno che sarebbero capaci di andare ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo, aumentando i livelli del colesterolo buono. Di conseguenza si avrà anche una riduzione di possibilità di malattie a livello cardiovascolare. Si dovrebbe verificare anche una riduzione dei valori dei trigliceridi.

Rafforza il sistema immunitario?

Sembrerebbe proprio di sì. Questa è una cosa che ci interessa, in particolar modo d’inverno. Inizia il freddo, che porta tanti raffreddori e malesseri generali. Rafforzare il sistema immunitario potrebbe essere la soluzione a tutto questo, o costituire almeno un grande alleato. Inoltre, andrebbe anche ad aumentare la capacità di concentrazione. Infatti, gli studenti potrebbero bere una tazza di tè verde prima di mettersi a studiare o durante lo studio.

Oltre a tutti questi fattori, ha davvero tantissimi benefici. Ad esempio, a livello dei reni aiuterebbe la diuresi. Si avrebbe anche una riduzione della ritenzione idrica, con diminuzione della formazione di cellulite. Sembrerebbe molto indicato anche per le donne in menopausa. Dunque, come possiamo ben vedere, la bevanda calda che si consiglierebbe è proprio il tè verde. Quando non si sa che tisana scegliere o quale tè da bere il pomeriggio, potremmo fare questa scelta. Per ridurre lo zucchero potremmo spremere un po’ di succo di limone, che dà un po’ di sapore. È consigliabile berla circa 1 o 2 volte. Ridurre la quantità se la teina dà fastidio.