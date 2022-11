Curiosi sono i benefici che avrebbe la colazione salata e perché sceglierla

A colazione abbiamo una vasta scelta su cosa mangiare. Quando ci si mette a dieta si cerca quanto più possibile di scegliere alimenti che siano con un basso apporto di calorie e zuccheri. Sicuramente non si può mangiare il cornetto ogni mattina, ma potremmo consumarlo una volta nel fine settimana. Stessa cosa vale per i cereali, bisognerebbe scegliere i cereali giusti come anche i biscotti. Tutto questo se decidiamo di fare una colazione dolce. In realtà molti preferiscono quella salata. Ma cos’è meglio? Andremo proprio a capire questo e anche quali sarebbero i benefici del mangiare salato a colazione. Un esempio sono le uova, che vengono consumate abitualmente, da chi le preferisce, come primo pasto della giornata.

Benefici delle uova

Sicuramente scegliere le uova a colazione non è poi cattiva come idea. Questo perché è un alimento che presenta tanti benefici per la salute. Prima di tutto è ricco di proteine. Specialmente per chi fa sport è adatto. Inoltre è presente la vitamina K2, che sarebbe utile per rafforzare le ossa. Ma non solo, c’è anche la vitamina D che aiuterebbe a prevenire numerose malattie.

Curiosi sono i benefici che avrebbe la colazione salata e alcuni esempi

Quello che ci si chiede è se mangiare le uova a colazione sia un passo sbagliato da fare. Forse perché sembrerebbe essere più pesante come pasto, in realtà non è così. Questo perché sono ricche di ferro. In particolar modo chi ha questo valore basso, potrebbe assumere le uova a colazione tranquillamente. Inoltre hanno anche la presenza della vitamina B, che renderebbe la pelle più lucida. Inoltre, visto che si tratta del primo pasto e ci aspetta ancora una lunga giornata, danno una carica di energia in più. Ovviamente è preferibile alternarle. Non è necessario mangiare uova a colazione ogni giorno, ma si potrebbe fare questa scelta 2 volte a settimana.

Perché scegliere la colazione salata

Sono diversi i motivi per i quali una colazione salata va bene lo stesso. Ad esempio aiuterebbe a ridurre gli attacchi di fame che potrebbero venire lungo l’arco della giornata. Questo perché avrebbe un forte potere saziante. È ideale anche per i soggetti diabetici, in quanto si va a ridurre l’incremento di zuccheri. Ovviamente però non bisognerà eccedere con i grassi. Dunque chi fa una colazione salata dovrà equilibrare la quantità di vitamine, proteine e altro durante gli altri pasti.

Esempi di colazione salata

Non per forza bisognerà utilizzare le uova a colazione. Ci sono tanti altri alimenti che fanno bene. Ad esempio, come idea potremmo tostare del pane, preferibilmente di segale, e spalmarci sopra un po’ di salsa di avocado con una fettina piccola di salmone. Oppure potremmo scegliere il formaggio spalmabile light, che avrà una piccola percentuale di grassi. Se vogliamo invece utilizzare le uova, sarebbe meglio scegliere solo gli albumi in quanto hanno meno calorie della parte rossa. A tutto questo potremmo associare una buonissima spremuta di arancia che ha tantissimi benefici per la salute. Davvero curiosi sono i benefici che avrebbe la colazione salata, un’ottima alternativa a quella dolce.