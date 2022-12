Saremo sempre eleganti anche con gli stivali alti se sceglieremo i look più belli da replicare

Come abbinare gli stivali alti sopra al ginocchio per essere eleganti senza volgarità, indossando collant, calzamaglie, gonne e camicie.

La caratteristica migliore che un vestito potrebbe avere è quella di essere bello e anche comodo. Trovare un compromesso tra queste 2 realtà non è sempre semplice, anzi a volte è davvero impossibile.

I capi d’abbigliamento più affascinanti, talvolta, sono anche quelli più scomodi o poco pratici. Però, se c’è una parte dell’abbigliamento che potrebbe mettere assolutamente d’accordo tutti, quello è lo stivale alto.

Non stiamo parlando solo degli stivali col tacco alto, ma anche di quelli che terminano sopra al ginocchio. Molte persone sono parecchio scettiche davanti a questa tipologia di stivale. E lo sono semplicemente perché reputano che queste scarpe siano adatte solo a determinati contesti, serali o di divertimento.

In realtà, coi giusti abbinamenti, anche gli stivali alti fin sopra al ginocchio potranno diventare parte di un abbigliamento elegante. Di seguito, ecco 3 idee comode e pratiche per indossare queste scarpe senza temere di scadere nel volgare.

Saremo sempre eleganti anche con stivali sopra al ginocchio se li abbineremo con i modelli più adatti di jeans, calze e gonne

Poche persone ci penserebbero, eppure gli stivali sopra al ginocchio sono perfetti anche per un look da giorno. Andranno benissimo persino in contesti eleganti e formali, al lavoro, o in ufficio, se abbinati in questo modo.

Il primo metodo per “smorzare il tono” e rendere questi stivali assolutamente sensuali e privi di volgarità è indossarli coi jeans skinny. In questo modo sfineranno le gambe e ci faranno apparire più alte e magre, esattamente come altre scarpe basse comode.

Per enfatizzare ulteriormente l’effetto, potremo scegliere un paio di jeans a vita alta, per sembrare ancora più alte. I jeans skinny, essendo molto aderenti alla gamba, non creeranno piccole pieghe antiestetiche. Le nostre gambe, alla fine, saranno delineate con grande stile.

A jeans e stivali potremo abbinare una camicia, per un look perfetto anche per l’ufficio, o un maglione, per uno stile sobrio e casual.

L’abbinamento ideale per stare al caldo nelle giornate fredde

Un’altra accoppiata perfetta è quella degli stivali sopra al ginocchio con pantacollant o leggings. Anche quest’idea ci permetterà di allungare otticamente la nostra silhouette, con gambe snelle e chilometriche.

In più, anche con leggings e pantacollant, non rischieremo le pieghe antiestetiche sulla gamba. Per questo saremo sempre eleganti anche nelle stagioni più fredde, e riusciremo a sentirci sensuali persino d’inverno.

In questo caso, i leggings e gli stivali staranno benissimo con maglioni larghi e anche lunghi, come i classici vestitini in maglia. Questo abbigliamento sarà adatto in particolare a chi preferisce un look alla moda, dinamico ma confortevole.

Per uno stile più ricercato e chic

Per trasformare gli stivali alti in un capo d’abbigliamento decisamente più ricercato, dovremo abbinarli a dei collant. In questo caso, per non rischiare di cadere nel volgare, potremo abbinarvi una gonna midi, per uno stile molto moderno e accattivante. Altrimenti potremo anche optare per una gonna più corta. Oltre a seguire alcuni consigli per abbinare gonne e tailleur, dovremo valutare anche il contesto per cui ci prepareremo.

In quest’ultimo caso il look che otterremo sarà decisamente più aggressivo e seducente. Il risultato sarà meno adatto ad un ambiente di lavoro ma perfetto per un aperitivo serale con le amiche.