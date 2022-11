In cucina sono davvero tante le tipologie di pane che troviamo. Passiamo da quello di grano semplice alle forme più dietetiche. Molti utilizzano il pane di segale, che viene introdotto nelle diete in quanto le sue proprietà sembrerebbero indicate per un regime dietetico. Altri invece preferiscono quello ai cereali. I celiaci avranno invece il pane con la farina di riso e mais. Dunque sono davvero molteplici i prodotti che ritroviamo al supermercato. Tra queste c’è anche un tipo di pane che non tutti comprano, ovvero il pane azzimo.

Proprietà nutrizionali

È un pane molto particolare, in quanto è privo di lievitazione. Viene ottenuto in forno, con la combinazione di farina integrale e acqua. Viene steso in maniera molto sottile, difatti la cottura si limita a due massimo tre minuti. Va bene se preparato anche senza sale, in quanto viene usato molto nelle diete. 100 g apportano all’incirca più di 300 kcal e i valori nutrizionali sono i seguenti:

4 g di acqua;

11 g di proteine;

0,8 g di grassi;

87 g di carboidrati;

77 g di amido;

2,7 g di fibre.

Il pane senza lievito che non gonfia e avrebbe tante proprietà benefiche

Come possiamo notare ha un indice calorico un po’altino. Di conseguenza non è consigliabile se il regime dietetico dovrà essere ipocalorico. La cosa positiva però è che presenta un maggiore grado di sazietà rispetto al pane normale. questo è garantito dalla presenza, come possiamo vedere dai valori nutrizionali, delle fibre alimentari. Queste non solo andrebbero a saziare, ma anche favoriscono il transito delle feci migliorando situazioni di disagio quali la stitichezza.

Quali sono gli altri benefici

Abbiamo anche un beneficio da un punto di vista economico e di tempo. La sua preparazione non richiede assolutamente tanto tempo e inoltre serviranno pochissimi ingredienti per realizzarlo. Non presenta assolutamente traccia di colesterolo. Di conseguenza può essere tranquillamente consumato anche da chi soffre di problemi cardiovascolari. Il fatto che sia senza lievito è un punto a favore per tutti quelli che soffrono di gonfiore addominale. Capita che dopo un pezzo di pane, specialmente con la pizza, la pancia si gonfia come un palloncino. Questo potrebbe essere causato dal lievito. Dunque il pane azzimo sarebbe perfetto per questa tipologia di problema. È adatto anche a chi soffre di acidità, in quanto è un alimento molto asciutto. Inoltre è ricco di vitamine. In particolare quelle facenti del gruppo B.

Con cosa mangiarlo

Si parla sempre di pane. Dunque si può spaziare liberamente sul consumo. Si potrebbero fare dei semplici panini. Oppure si può pensare di metterlo al forno con un po’ di salsa e mozzarella e fare il pane a pizza. Anche per i più piccoli va bene, in quanto li manterrà più leggeri e non gonfia. Questo sarebbe il pane senza lievito che non gonfia e che potremmo consumare al posto del pane normale. Il sapore sarà molto simile a quello che siamo abituati a consumare quindi a confronto converrebbe.