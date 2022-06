Irresistibile questa insalata di riso con tonno, uova e verdure, incredibilmente cremosa anche senza maionese usando questo ingrediente fresco e leggero

A pochi giorni dall’arrivo di luglio ci sentiamo già nel pieno dell’estate. Le giornate belle, calde e soleggiate ci fanno pensare a viaggiare in attesa delle vacanze. In questo periodo, per preparare il pranzo e la cena cerchiamo soluzioni veloci e fresche che ci permettano di passare poco tempo in cucina. L’insalata di riso è il piatto re dell’estate ed è molto amato e cucinato perché possiamo consumarlo per diversi giorni. Uno dei pregi di questa pietanza è che possiamo arricchirla con gli ingredienti che ci piacciono di più e renderla uno squisito piatto unico. Per legare gli ingredienti generalmente utilizziamo la maionese, un prodotto goloso e cremosissimo ma anche piuttosto calorico. Oggi vogliamo fornire una soluzione diversa che renderà la nostra insalata di riso gustosa e cremosa senza esagerare con le calorie.

Ingredienti

400 g di riso;

100 g di tonno sott’olio;

2 peperoni;

150 g di mais;

100 g di pomodori;

2 uova;

1 carota;

120 g di formaggio spalmabile;

20 ml di olio EVO;

sale q.b.;

pepe q.b.

Iniziamo a preparare la nostra insalata di riso scolando il tonno dal suo olio. Nel frattempo, facciamo cuocere le uova per 8 minuti in modo da renderle sode. Dopodiché, passiamole sotto l’acqua corrente e sgusciamole. Tagliamo le uova a pezzetti e mettiamole in un recipiente insieme al tonno.

Laviamo con cura i peperoni, tagliamoli a cubetti piccoli e facciamo lo stesso con la carota dopo averla pelata. Passiamo in padella peperoni e carota a cubetti insieme ad un filo d’olio. Lasciamo cuocere il tutto con il tegame coperto per circa 15 minuti.

Intanto, portiamo a bollore una pentola d’acqua che servirà per il riso. Quando raggiunge il bollore, saliamo l’acqua, sciacquiamo il riso per eliminare un po’ d’amido e facciamolo cuocere. Nel frattempo, tagliamo i pomodori a dadini ed aggiungiamoli al recipiente insieme al mais.

Scoliamo il riso al dente ed uniamolo al suo condimento. Per terminare, aggiungiamo il formaggio spalmabile ed amalgamiamo tutti gli ingredienti. Spolverizziamo con il pepe e serviamo questa ricca insalata.

Consigli

Preparare l’insalata di riso non è affatto difficile perché basta seguire poche e semplici regole per realizzarla a regola d’arte. Ad esempio, la scelta del riso è fondamentale per il risultato e dunque consigliamo di usare un Basmati o l’Arborio. Questi hanno una buona tenuta in cottura e una volta cotti i chicchi rimarranno separati tra loro. Irresistibile questa insalata di riso con tonno e molti altri ingredienti che possiamo guarnire usando delle foglie di basilico fresco per dare un tocco mediterraneo. Questa insalata di riso si conserva dentro un contenitore ermetico per non più di 2 giorni.

