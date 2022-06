L’estate è appena iniziata ma il caldo ci accompagna già da qualche settimana. Con le temperature elevate non abbiamo voglia di passare molto tempo davanti ai fornelli e dunque scegliamo di preparare pietanze veloci e fresche. I numerosissimi e deliziosi ortaggi di stagione ci offrono infiniti spunti per realizzare ricette leggere e ricche di gusto. Oggi vogliamo concentrarci su un piatto amato da Nord a Sud: stiamo parlando delle bruschette. Molti di noi le preparano come aperitivo o per un pranzo o una cena semplice e veloce. Con questo articolo vogliamo spiegare come prepararle e suggerire 3 modi diversi ed irresistibili per farcirle.

Le bruschette sono fette di pane tostato da farcire nei modi più fantasiosi. Tra i condimenti più utilizzati ci sono senza dubbio pomodoro e mozzarella. Molti usano il pane raffermo per preparare non solo bruschette ma anche altre squisitezze. Il pane migliore per realizzarlo è quello casereccio, ma possiamo scegliere qualsiasi altro tipo. Possiamo tostarlo in modi diversi usando il forno, la padella, ma anche il microonde. Infine, per renderlo più saporito, possiamo strofinare le fette di pane con uno spicchio d’aglio oppure con un peperoncino fresco. In alternativa, prima di tostarlo spennelliamolo con dell’olio extravergine d’oliva.

Per farcire le bruschette oltre a pomodoro e mozzarella proviamo questi 3 condimenti sfiziosi, perfetti per una cena veloce e golosa

Ciò che rende le bruschette una tra le pietanze più amate dell’estate è il fatto che possiamo prepararle anche in anticipo. La prima farcitura che suggeriamo vede come protagonisti un salume e un formaggio entrambi dai sapori decisi: prosciutto crudo e gorgonzola. Dopo aver tostato il pane, spalmiamo sulla fetta di pane ancora caldo il gorgonzola. Adagiamo sopra una fetta di prosciutto crudo e gustiamo la nostra bruschetta. Consigliamo di usare la varietà dolce di gorgonzola, perché il prosciutto crudo è già piuttosto sapido. Il risultato sarà sorprendente.

La seconda variante da provare è quella con melanzane e scamorza affumicata. Grigliamo il pane e le melanzane tagliate a fette sottili usando la padella o il forno. Tagliamo a fette la scamorza affumicata e lasciamola fondere sulle fette di pane ben caldo. Terminiamo guarnendo con le melanzane grigliate, un pizzico di sale e un filo d’olio extravergine d’oliva.

Salmone affumicato, avocado e formaggio spalmabile sono una squadra vincente. Perché non provare questi 3 ingredienti sulle bruschette? Tagliamo un avocado non troppo morbido a fette spesse un paio di millimetri. Dopo aver tostato il pane, adagiamo una fetta di salmone affumicato e spalmiamoci sopra del formaggio spalmabile. Infine, aggiungiamo 2 fettine di avocado e guarniamo il tutto usando dei semi di sesamo. Il sapore di questa bruschetta sarà irresistibile.

Pomodoro e mozzarella sono i più classici tra gli ingredienti usati per questo piatto. Tuttavia, per farcire le bruschette oltre a questi 2 ingredienti possiamo dare spazio alla fantasia e preparare farciture incredibilmente squisite. Dopo averle preparare possiamo aspettare che raffreddino e conservarle in frigorifero. In questo caso, per mantenerle croccanti sarà opportuno farcirle al momento.

