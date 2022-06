È arrivato il caldo estivo e spesso ad un primo piatto si preferisce un secondo o un contorno veloce da preparare. Tra le alternative si pensa ad un’insalata, un panino o una piadina. Proprio per questo vediamo una ricetta semplice e light adatta per l’estate e senza preoccuparci delle calorie di troppo.

Si tratta di un ingrediente non usato sempre da tutti in cucina, ovvero l’hummus di ceci. È una ricetta mediorientale che negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Italia per le sue proprietà benefiche. È un piatto ricco di vitamine, antiossidanti e sali minerali, migliorerebbe la digestione favorendo la depurazione dell’organismo.

Ingredienti per 2 persone

Per la realizzazione di 2 piadine servono:

100 g di farina di farro;

50 ml di acqua a temperatura ambiente;

2 cucchiai di yogurt greco;

a scelta un pizzico di sale, si può anche non mettere.

Per preparare l’hummus invece serve:

150 g di ceci già lessati;

una melanzana;

1 cucchiaio di succo di limone;

aglio q.b.;

un pizzico di cumino in polvere, che ha molti benefici per la nostra salute;

olio extravergine q.b.

La farcitura sarà a scelta. Come alternativa light si potrebbe aggiungere fesa di tacchino e pomodori.

Irresistibile la ricetta di questa piadina light con yogurt greco fatta in casa più un ingrediente segreto che aiuterebbe la digestione

Il procedimento è molto semplice. Per realizzare le piadine basta unire tutti gli ingredienti e impastare per qualche minuto fino a quando l’impasto non risulterà omogeneo. Coprire con pellicola per alimenti e lasciare a riposare circa mezz’ora. Dopodiché si passa al condimento. Si tagliano a fette o cubetti le melanzane e si piastrano. Una volta cotte, insieme ai ceci vanno messe nel mixer in modo da frullarle aggiungendo il succo di limone, lo yogurt greco, l’aglio, il cumino e olio. La quantità di olio sarà in base a quanto vogliamo rendere l’hummus cremoso. A questo punto la nostra crema di ceci è pronta. Se si vuole la si può arricchire con un po’ di peperoncino in polvere.

Cottura e farcitura

Il prossimo passaggio è stendere l’impasto per le piadine andando a formare un rotolone. Si taglia a cubetti medi e si stendono uno ad uno formando un cerchio. Consigliamo di aggiungere farina sul piano di lavoro in modo da non far attaccare l’impasto. Si mettono le piadine su una padella antiaderente e si aspetta la cottura. Circa 3 o 4 minuti per lato e la piadina sarà pronta.

Si lascia raffreddare e si passa alla farcitura. Si spalma l’hummus di ceci e, volendo, si possono aggiungere fesa di tacchino, pollo, pomodori, mozzarella light. È davvero irresistibile la ricetta di questa piadina light con yogurt greco, ottima per soddisfare i nostri pranzi o cene.

