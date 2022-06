Il caldo e l’afa in questi giorni stanno attanagliando l’Italia e, spesso, la conseguenza di queste temperature è un’eccessiva sudorazione.

Il sudore in eccesso, però, non è sempre correlato al calore o all’esercizio fisico. Alcuni tendono a sudare di più, altri meno.

Ma ci sono rimedi casalinghi efficaci che potrebbero aiutarci tantissimo contro una pesante sudorazione. Vediamoli nell’articolo.

Le temperature si alzano e noi iniziamo a sudare troppo, ma ci sono dei rimedi casalinghi che potrebbero fare miracoli

Gli esseri umani sudano per regolare la propria temperatura corporea. La natura ci ha progettati in questo modo per evitare il surriscaldamento. Le ragioni di una forte sudorazione sono molteplici.

Sicuramente uno dei primi fattori è il calore e l’aumento delle temperature, lo sforzo fisico, ma anche sentimenti come la paura, la rabbia, lo stress, così come alcune malattie che possono causare sudorazione.

La forte sudorazione è in realtà un meccanismo protettivo, ma ha alcuni effetti collaterali non molto piacevoli: l’odore di sudore, le macchie sul corpo e sui vestiti. C’è un trucco, però, per cancellare le macchie di sudore dagli indumenti scuri.

I deodoranti ci aiutano in parte, a non emanare cattivi odori.

Quando acquistiamo un deodorante, però, sarebbe consigliato evitare quelli contenenti sali di alluminio, perché si sospetta che siano cancerogeni. Ma in commercio ce ne sono tantissimi senza queste sostanze.

Vediamo alcuni metodi naturali per contrastare la sudorazione

Il bicarbonato di sodio ha un effetto antibatterico ed elimina i batteri responsabili del cattivo odore del sudore quando si suda abbondantemente. Inoltre assorbe anche l’umidità. Per applicarlo bisogna mescolare un cucchiaino di bicarbonato di sodio con un po’ d’acqua per formare una pasta densa. Per una gradevole profumazione si può aggiungere qualche goccia di olio essenziale.

Successivamente bisogna spalmare la pasta sulle nostre ascelle e lasciarla in posa per circa 15 minuti prima di risciacquare. Meglio ripetere questo procedimento ogni mattina.

Altri rimedi naturali

Quando le temperature si alzano e noi iniziamo a sudare troppo, possiamo usare l’aceto di mele. Questo è uno dei rimedi casalinghi più efficaci per la sudorazione eccessiva. Si dice che abbia la capacità di contrarre le ghiandole sudoripare e quindi di aiutare la sudorazione.

L’aceto di mele combatte anche quei batteri che sono responsabili della formazione degli odori.

È meglio utilizzarlo di sera, strofinando l’aceto di mele sulle parti del corpo che sudano molto e lasciandolo in posa per tutta la notte. Risciacquarsi con acqua tiepida la mattina successiva.

Proprio come l’aceto di mele, anche la salvia avrebbe un effetto antitraspirante. Restringe le ghiandole sudoripare e riduce naturalmente la produzione di sudore. Bisogna far bollire un cucchiaino di foglie di salvia (fresche dal terrazzo o essiccate dalla farmacia) con due tazze d’acqua e lasciar bollire il composto per 15 minuti. Una volta raffreddata, bisogna applicare la miscela sulle zone dove si suda di più. Ripetere l’applicazione più volte al giorno.

In questi modi naturali si può sconfiggere la sudorazione eccessiva d’estate.

