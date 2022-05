La bella stagione, contraddistinta da temperature elevate e giornate di fuoco, è il momento ideale per indossare abiti leggeri e sbarazzini come gonne, pantaloni e vestitini caratterizzati da tessuti traspiranti e sottili.

Ma tra tutti il capo battezzato best seller della stagione estiva 2022 è il jeans bianco. Un capo camaleontico che si addice alla vita quotidiana, ma che è anche ideale da indossare per la creazione di look più sofisticati, legati ad occasioni speciali.

Irresistibile da far impazzire tutte per l’ottima vestibilità ecco il pantalone dell’estate comodissimo e femminile perfetto con tacchi alti e sneakers

I jeans bianchi sono pantaloni molto ricercati e trendy, perfetti per la creazione di look estivi freschi, ma sempre alla moda.

In commercio ne esistono di vari modelli, da quelli skinny a quelli a vita alta. Sono acquistabili anche nella versione a zampa o strappati, che si rifanno alla moda degli anni 2000. Chi invece ama osare un po’ di più può sentirsi libera di acquistarli nella versione push up. Così facendo, enfatizzerà ancora di più le curve, accentuando la femminilità.

I colori che fanno la differenza

La loro colorazione invece varia dal bianco ottico al color panna o al bianco sporco. Questo gioco di colori ci permette la creazione di look differenti. Possiamo variare da uno stile più raffinato ad uno più casual a seconda delle tonalità in cui scegliamo di acquistare il nostro capo.

I jeans bianchi sono perfetti da indossare con sneakers, ma anche con tacchi alti. Stanno benissimo anche se abbinati con i sandali più amati della bella stagione perché slanciano la caviglia. Da alternare ai classici e raffinati mocassini per un outfit ricercato, ma comodissimo.

Il capo che non ha età

Un capo davvero versatile che non dovrebbe mancare nel guardaroba di ogni donna, dalle teenager alle “anta”. Questo perché è un capo neutro, che fa da base per la creazione di look unici e irresistibili. A renderlo adatto alle donne di tutte le età sono i dettagli e gli abbinamenti che variano a seconda dei capi che scegliamo per accompagnarlo.

Infatti, per le teenager rappresentano davvero il capo cardine della bella stagione. Perfetto da abbinare a maglie annodate, top floreali e pagliettati. Ma anche da indossare con felpe oversize e con il classico chiodo in pelle. Da abbinare a sneakers, anfibi e mocassini.

Le over 30 possono abbinare i jeans bianchi a camicie in seta e a raffinati blazer dallo stile versatile. Completano il look borse in vimini o mini bags a tinta unita.

Dopo gli “anta”, invece, potremmo abbinarli a camicie con fantasie geometriche, bluse squadrate ed anche a kimoni di seta.

Insomma, è un capo così irresistibile da far impazzire tutte per la sua vestibilità. Una volta indossati, nessuna donna potrà più fare a meno dei jeans bianchi.

Lettura consigliata

Basta tacchi altissimi che fanno male a piedi e schiena e sneakers sportive, ecco la scarpa che torna di moda e sta bene con tutto