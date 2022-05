L’estate è alle porte e con l’arrivo della bella stagione i vestiti si accorciano, i pantaloni si alleggeriscono nei tessuti e pian piano i piedi si scoprono sempre di più.

Inizia così il periodo dei sandali e delle scarpe, rigorosamente aperte, che permettono ai nostri piedi di gioire della luce del sole e di splendere in tutta la loro beltà.

Mozzafiato queste nuove scarpe estive che stanno spopolando perché stanno bene con abiti corti, jeans e pantaloni a zampa

In particolare la nuova tendenza estiva vede come protagoniste delle scarpe che sembrerebbero stare bene proprio a tutte le donne. Slanciano la figura e possono essere indossate con ogni outfit.

Perfette al mare, ma anche in ufficio, le calzature simbolo dell’estate 2022 sono i sandali nude.

Questo modello è in grado di esaltare la bellezza dei piedi e dell’intera figura in quanto allunga otticamente tutta la silhouette, facendo apparire le gambe di ogni donna più affusolate e slanciate. Inoltre sono perfette da indossare con abiti lunghi, corti ed anche con altri capi di tendenza per la stagione 2022, come alcuni modelli di pantaloni sfoggiati da molte star.

Davvero mozzafiato queste nuove scarpe estive in grado di mettere completamente a nudo il piede. Caratterizzate dalla presenza di sottilissimi listini che le ancorano al piede lasciando gran parte della pelle scoperta.

Una scelta dallo stile molto minimalista, quella dei sandali nude, che potrebbe però non soddisfare i gusti di tutte.

A tal proposito possiamo anche decidere di scegliere altre tonalità neutre, come il beige e tutti i colori in palette.

Per uno stile da vera amazzone

Chi invece ama uno stile più strong un po’ da amazzone potrebbe optare per la variante con lacci lunghissimi che si intrecciano e annodano lungo caviglia e polpacci.

Via libera anche a modelli in trasparenza in PVC, che danno alle scarpe un tocco vedo non vedo. In questo modo tutta l’attenzione sarà rivolta sul resto dell’outfit.

Dunque la parola d’ordine per questa nuova stagione estiva è sobrietà. Infatti tutti questi modelli di scarpe, oltre a lasciare il piede quasi interamente scoperto, permettono di focalizzare l’attenzione sul resto del look con il quale sarà possibile osare molto di più.

Alternative modaiole

Per chi invece preferisce una scarpa fresca, ma meno scoperta, si può optare per l’altra grande tendenza estiva. Scarpe molto amate anche dalle famiglie reali in quanto rendono tutti gli outfit raffinati ed eleganti. Perfette anche per recarsi in spiaggia o per gite fuori porta per essere comode, ma sempre con grande classe.

