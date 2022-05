Se stiamo cercando di mettere in evidenza eleganza e sensualità, questo tipo di scarpa è in grado di soddisfarci pienamente. Si ha l’impressione che la caviglia sia più snella, il piede più piccolo e la gamba slanciata. La camminata diventa più armonica e seducente. Per questi motivi ancora oggi, dopo secoli di storia, i tacchi a spillo rimangono nell’immaginario collettivo come un simbolo della femminilità. Tuttavia, i nuovi modelli sono anche confortevoli, sia se li si sceglie saltuariamente che di frequente.

I tacchi a spillo sono stati introdotti nell’Ottocento e alcune innovazioni hanno portato a focalizzare l’attenzione su polpacci e caviglie. Queste scarpe portano tanti benefici perché rassodano i glutei, fanno apparire snelle le gambe, aiutano a mantenere una buona postura. Sia con un look formale che casual, i tacchi a spillo slanciano la figura e fanno sembrare più fini le caviglie grosse.

Piccoli trucchi da star

Rendere fini le caviglie è la caratteristica tipica dei tacchi con i lacci che risalgano verso il ginocchio. Di solito sono dello stesso materiale e colore del resto della scarpa. Con questo tipo di scarpe e con le diverse acconciature che stanno spopolando in primavera e l’outfit giusto, è difficile passare inosservate. A patto che si mantenga una certa armonia.

Per le caviglie grosse, il laccio dovrebbe essere unico, mentre per quelle troppo magre si potrebbe optare per un multi laccio. È necessario, inoltre, che la scarpa sia portata con disinvoltura. Per camminare comodamente con i tacchi a spillo, le star uniscono spesso con un nastro chirurgico il terzo e il quarto dito del piede. Questo diminuisce il dolore dovuto al mancato scarico e aumenta la resistenza allo sforzo. In alternativa, si può utilizzare un plantare. Il tacco a spillo è in grado di sorprendere con la sua versatilità. Valorizza tutte le forme femminili.

Queste scarpe metteranno in risalto gambe e caviglie slanciando la figura con gli outfit tradizionali dell’estate

Acquistare centimetri e apparire più snelle è possibile se i tacchi sono abbinati correttamente. Il segreto è indossarli con comodità, senza estremizzare le scelte riguardanti il look.

Un vestito lungo che avvolge gran parte del corpo può richiedere una scarpa che lasci il piede scoperto nonostante il tacco importante. Il tacco non deve essere grosso ma fine, questo vale anche nel caso in cui si indossi una gonna corta e colorata.

I colori pastello saranno i più richiesti questa estate. Con le gonne corte, un tacco a spillo nero può facilmente snellire la figura. Si sposano benissimo e il tacco è in grado di sollevarci sia fisicamente che nell’autostima.

Infine, il patchwork è di moda ormai da diverse stagioni. Indossate con i tacchi a spillo, le giacche patchwork sono intriganti anche quando non hanno i bottoni.

Queste scarpe, dunque, metteranno in risalto gambe e caviglie, ma dobbiamo saperle abbinare.

Lettura consigliata

Capelli biondi sfumati o ramati saranno la moda dell’estate e risolveranno questi problemi grazie a un solo prodotto