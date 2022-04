Si riapre la stagione delle cerimonie e non sappiamo proprio cosa mettere quest’anno. Non solo matrimoni, ma eventi, comunioni e battesimi si susseguono settimana dopo settimana. Abbiamo frugato nell’armadio e quello che abbiamo è già stato utilizzato più di una volta. Ci sono le foto di qualche anno fa a testimoniarlo e vorremmo proprio qualcosa di nuovo. Così sfogliamo le riviste e controlliamo le collezioni, per capire cosa vada di moda questa primavera.

Ma per gli abiti eleganti non troviamo molte risposte, solo i soliti vestiti in tulle. Per una cerimonia che si celebra di giorno, però, il trend del momento punta tutto su un altro genere di abiti.

Invece di vestiti in tulle e abiti lunghi, ecco come fare colpo ad una cerimonia elegante seguendo la moda primavera

Ormai ci è chiaro, il filo conduttore di questo 2022 è sicuramente il colore. Prima di passare ai modelli, bisogna fare una piccola parentesi sui colori di tendenza. Abbiamo visto come vadano di moda le tonalità più accese e intense, blu, rossi e verdi. Ma come abbinarli?

Color block

Questa tecnica gioca proprio sui contrasti, ma si può applicare anche ad un look monocromatico. Giochiamo con le combinazioni di colore intense, abito più sul pastello e scarpe dal colore carico e predominante. Possiamo anche combinare scarpe ed accessori, se i toni forti non fanno per noi.

Ma la novità di quest’anno sta proprio nella lunghezza degli abiti. Si lascia nell’armadio il visto e rivisto tulle, preferendo abiti lisci e scivolati. Meglio se satinati, che valorizzano décolleté o punto vita. Ma non lunghi fino ai piedi, né troppo corti, che non sempre sono sinonimo di eleganza. La lunghezza giusta è quella midi, quindi a metà polpaccio o alla caviglia. Possiamo osare con un leggero spacco, ma che sia delicato.

Per il make up, scegliamo qualcosa di leggero e luminoso, soprattutto di giorno. Possiamo applicare una base naturale, un po’ di illuminante e completare con un filo di mascara. Per allungare l’occhio e rendere lo sguardo più intenso, l’eyeliner non può mancare. Se non sappiamo fare bene la codina, nessun problema, abbiamo svelato un trucco facilissimo in un precedente articolo.

Per le scarpe?

Sandalo per i mesi più caldi, ma già da fine maggio si può osare con un bel sandalo aperto. Se siamo ancora in piena primavera, meglio optare per delle classiche décolleté o delle slingback. Ma non scegliamo il tacco a spillo, il trend del momento è il tacco piramidale. Sfoggiamolo in tutta la sua bellezza sotto il nostro abito lungo fino alla caviglia. Impreziosirà tutto il look istantaneamente.

Quindi, invece di vestiti in tulle e abiti lunghi che arrivano fino ai piedi, optiamo per i midi. Vanno bene anche quelli fino alle caviglie, ma evitiamo l’effetto strascico. Soprattutto se l’abito ci serve per un matrimonio, evitiamo di sottrarre attenzione alla sposa. Piuttosto scegliamo una bella tuta a palazzo, sempre lunghezza caviglia.

Approfondimento

