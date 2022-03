Il famosissimo occhio da gatta o cat eye è tra i più amati dalle donne. Applicando solo una linea di eyeliner con la codina finale si dà profondità allo sguardo. In un attimo anche il trucco più semplice e delicato si trasforma in uno seducente.

C’è chi preferisce una linea più sottile che allunga solo l’occhio creando l’illusione di una specie di lifting. Chi invece adora una linea spessa e decisa, un po’ più rock’n’roll e alternativa. A prescindere dalle nostre preferenze sarà capitato a tutte di ritrovarsi a combattere con quella famosa codina.

Una virgola con la punta all’insù o piuttosto una linea sinuosa che incornicia l’occhio e lo rende magnetico. Ma realizzarla con precisione non è una cosa da poco, anzi. Magari la tracciamo su un occhio e l’adoriamo, mentre sull’altro sembra proprio inimitabile. Quindi siamo lì con struccante e bastoncini cotonati a cancellarla e ridisegnarla continuamente.

Niente forcine, scotch o tecniche difficili, per fare la codina perfetta con l’eyeliner basta solo un piccolo trucco

Riuscire nella missione quasi impossibile di disegnare due perfette codine uguali fa nascere una marea di tecniche diverse. Da quelle più virali come l’utilizzo di una forcina per capelli, fino al cucchiaino che fa da guida.

Ma non sempre sono efficaci o abbiamo la pazienza di ricorrere a questi stratagemmi. Vorremmo solo tracciare con tranquillità la linea perfetta senza stare lì a perdere tempo. In più non è detto che quella forma vada bene per il nostro occhio o per chi porta gli occhiali.

Cosa fare quindi?

C’è un modo semplicissimo per non sbagliare la codina e l’applicazione dell’eyeliner e non richiede nessun oggetto strano. Basta solo un buon eyeliner con la punta a pennello classica e uno specchio.

Per ottenere un risultato incredibile basta bilanciare lo spessore della codina. Per farlo creiamo una linea sottile proprio nel punto più esterno dell’occhio e tiriamola un po’ all’insù. Ora abbiamo la guida che dovremo collegare alla linea sulla palpebra mobile.

Tracciamo una lineetta perpendicolare che parte dall’attaccatura delle ciglia fino alla pieghetta della palpebra mobile. Per essere più precise possiamo disegnare un puntino con l’occhio aperto e poi tracciare la linea. Quello sarà il punto da collegare alla linea fatta in precedenza per creare la coda. Coloriamo l’interno o lasciamolo vuoto per un eyeliner più olografico e il gioco è fatto.

Quindi niente forcine, scotch o tecniche difficili per applicare alla perfezione l’eyeliner. In poche mosse il nostro make up sarà spettacolare e invidiato da tutte. L’importante è che il nostro eyeliner sia ben fluido e non secco, altrimenti il risultato non sarà preciso. Ma non disperiamo, anche l’eyeliner lasciato aperto per sbaglio si può recuperare con qualche trucco furbo.

