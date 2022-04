Non sempre riusciamo ad addormentarci velocemente e spesso può capitare di passare interminabili ore a fissare il soffitto senza riuscire a prendere sonno.

In più, la primavera non aiuta, potremmo avere improvvise allergie del periodo o sentirci semplicemente turbati dallo sconvolgimento delle ore di luce e di buio.

Oltre a svegliarci di cattivo umore, potremmo ritrovarci delle terribili occhiaie a testimoniare la nottataccia. Di certo non è proprio il massimo andare in giro con questi rigonfiamenti scuri, che rendono il viso invecchiato e stanco.

Quando non si tratta di un semplice sintomo passeggero, e siamo in presenza di un rigonfiamento, le borse potrebbero essere causate da altri fattori più o meno complessi.

Per attenuare le occhiaie nere e scure sotto gli occhi, oltre correttore e camomilla, potremmo usare questi rimedi naturali della nonna

In generale, per fortuna, il make up può fare dei veri miracoli, nascondendo efficacemente questi inestetismi. Esistono infatti svariati tipi di correttori adatti a tutti i tipi di pelle ed età, più o meno coprenti, con tante tonalità, anche senza siliconi, bio e anallergici.

Inoltre, sembrerebbe essere efficace dormire con la testa leggermente sollevata, usando cuscini alti.

Mentre per quanto riguarda gli impacchi, potremmo utilizzare quello classico freddo con il ghiaccio o un infuso alla camomilla, con l’aggiunta di poche gocce di olio essenziale all’Argan.

Potremmo diminuire questa fastidiosa condizione antiestetica con degli ingredienti naturali, che probabilmente avremo in casa.

La prima soluzione potrebbe consistere in un velocissimo impacco con il latte intero freddo, applicando due dischetti imbevuti per 20 minuti.

Molti utilizzano fette di cetrioli o patate fredde, da lasciare agire per circa 20 minuti sugli occhi chiusi. Grazie all’altro contenuto di acqua e particolari enzimi, potrebbero favorire la scomparsa delle occhiaie.

Per attenuare le occhiaie nere e scure, aiutando a schiarirle e rilassare la parte, potremmo provare un impacco a base di bicarbonato e miele, usandone un cucchiaio. Mescoliamo i due ingredienti, insieme a due cucchiai di infuso alla camomilla, per creare una pasta omogenea. Spalmiamola sotto gli occhi con del cotone idrofilo e lasciamo in posa per 10 minuti circa.

Altre soluzioni fai da te

Per lenire l’effetto scuro delle occhiaie potremo usare il miele, non solo in accoppiata con il bicarbonato, ma anche con l’olio di mandorle. Le sostanze contenute in questi ingredienti saranno utili per idratare e nutrire a fondo la pelle, ne basteranno pochi cucchiai per preparare una maschera da tenere per circa 10 minuti.

Anche l’argilla rosa sarebbe un ottimo elemento per trattare questo problema passeggero, mescoliamone un cucchiaio con 3 di acqua distillata. Distendiamo la maschera sulle zone interessate fino a che non si sarà asciugata e risciacquiamo.

