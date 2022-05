Se lo spazio in casa scarseggia, un mobiletto o una cassettiera in più possono fare sempre comodo. Possiamo usarli per contenere i nostri capi d’abbigliamento o anche per organizzare lo stanzino delle pulizie. Ma se si tratta di mobili da mettere in salotto o in camera da letto, la questione diventa più complicata. Optiamo per qualcosa di economico e provvisorio oppure cerchiamo mobili di pregio ben abbinati anche molto costosi?

Non tutti si possono permettere di acquistare una nuova madia a prezzo pieno, soprattutto in questo periodo. Per dei mobili del genere, come madie, credenze e pareti attrezzate, si possono spendere anche più di 1.000 euro a pezzo. Ed ecco che in questi casi ci tocca rattoppare con qualcosa di provvisorio che non sia in contrasto con l’arredamento. In genere si parla di mobiletti base, anche in legno grezzo o bianchi, come quelli dell’IKEA, ad esempio. Ma se, invece di accontentarci, potessimo trasformarli in mobili dall’aspetto più lussuoso?

Invece di spendere soldi per comprarlo nuovo, trasformiamo un anonimo mobiletto o cassettiera con questa idea creativa fai da te

Online ci sono tanti video tutorial su come modificare mobili, lampade e oggetti comuni. Ma sono reperibili anche diversi consigli su come rendere più lussuoso un ambiente in poche mosse. Con le giuste indicazioni possiamo rendere qualsiasi stanza più chic e sofisticata. Quindi perché non provare a trasformare anche un semplice mobiletto da pochi euro in uno uscito da un catalogo? Il trucco da usare è prima di tutto aggiungere qualche dettaglio che lo renda più unico e originale. Se non ce la sentiamo di usare chiodini, martelli o seghe, possiamo fare così. Basterà aggiungere dei piedini o una base, optando per lo stile che più preferiamo. Cambiamo poi pomelli e maniglie, scegliamo accessori più sofisticati, come quelli rifiniti in oro. In pochi minuti avremo un mobile completamente diverso e super elegante.

Bastano poche modifiche per un effetto spettacolare

Ma se amiamo il fai da te, possiamo passare al livello successivo, modificando completamente il mobiletto. Possiamo aggiungere dei listelli e creare una modanatura a forma di cornice, ad esempio. Non servono molti listelli per un progetto simile, possiamo farceli tagliare su misura direttamente dal ferramenta. Li fissiamo, dipingiamo il mobile con un primer e poi di un colore come il tortora o il verde salvia. Finiamo con un lucido o un impregnante opaco, cambiamo i pomelli e via.

Possiamo anche usare gli stecchi del gelato per decorare i cassetti di una cassettiera. Oppure incollare varie modanature a mezzo cilindro, creando delle forme geometriche. Insomma, invece di spendere soldi per comprarlo nuovo, risparmiamo con questa tecnica di riutilizzo incredibile. Tanti oggetti che abbiamo in casa possono avere una nuova vita usando solo un po’ di creatività. Anche dei bancali e pallet vecchi possono diventare splendidi mobili da bar in stile shabby in poche mosse. L’importante è avere un po’ di manualità e tanta voglia di fare.

