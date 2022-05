Il giardino, soprattutto in primavera, è un luogo popolato da diverse specie di animali. Troviamo i piccoli insetti che proteggono le nostre piante. Ma anche quelli che si annidano tra le loro foglie e ne succhiano la linfa. Non solo insetti, ma nei giardini e negli orti possiamo anche trovare dei piccoli roditori che si cibano delle radici di frutta e verdura.

Qualche consiglio

Con le meravigliose temperature di maggio, diventa quasi un’esigenza rimanere fuori in giardino e godere del proprio spazio esterno. Ma dobbiamo fare molta attenzione, perché potrebbero esserci degli ospiti indesiderati e alle volte pericolosi. Nei giardini di campagna non è raro vedere bisce, vipere e altri rettili. Per molte persone la vista di un serpente incute molta paura, indipendentemente dalla sua pericolosità. Le bisce sono dei serpenti non velenosi. Si presentano con delle pupille tondeggianti e una lunga coda.

Le vipere, invece, sono velenose. Hanno un occhio più allungato e una coda più corta rispetto a quella della biscia. Il colore può variare dal marrone al grigio. Di solito, e soprattutto la biscia, è attirata dal cibo e da un ambiente molto ospitale. Se continuiamo a vederla in giardino, probabilmente il nostro spazio esterno è animato da piccoli animaletti che questo rettile può mangiare. Per evitare che le vipere e le bisce si nascondano nell’erba, cerchiamo di tagliarla regolarmente. Stesso discorso vale per i mucchi di sassi e la legna accatastata. Potrebbero essere dei nascondigli perfetti. Cerchiamo quindi di eliminare tutto quello che non serve e facciamo attenzione anche ai residui di cibo.

Vipere e bisce si allontaneranno subito dal giardino e dall’uscio di casa grazie a questi rimedi molto furbi

Per allontanare vipere e bisce si potrebbe utilizzare un deterrente olfattivo. Ad esempio, sarebbe molto efficace l’ammoniaca. Potremmo bagnare un canovaccio, inserirlo in un sacchetto di plastica semi aperto e posizionarlo davanti alla porta di casa o nei luoghi strategici. Ma possiamo anche acquistare un dissuasore ad ultrasuoni. Si dovrebbero prediligere quelli a picchetti che, inseriti nel terreno, trasmettono una serie di vibrazioni.

Anche costruire una recinzione potrebbe essere utile. Ma ricordiamo di non lasciare oggetti incustoditi, perché le vipere potrebbero utilizzarli come supporto e scavalcare la recinzione. Grazie a questi rimedi, vipere e bisce si allontaneranno subito dal giardino e non cercheranno più di entrare in casa.

Lettura consigliata

