Sarebbe bello poter vivere in una bellissima villa a più piani, decorata alla perfezione fino all’ultimo centimetro. Saloni immensi, cucine super attrezzate e camere da letto con bagno padronale annesso.

Queste case incredibili le vediamo solo in TV o su qualche rivista che parla di gossip. La maggior parte della gente vive in case del tutto normali. Non per questo, però, non possiamo sfruttare quello che abbiamo e renderli dei gioiellini di design.

Come far sembrare più grande e costoso un salotto con solo 2 suggerimenti economici per una casa da catalogo

Una casa o un appartamento medio può variare dai 50 mq a salire. In genere per una casa con due camere da letto si parla di circa 100 mq. Una dimensione di tutto rispetto che però a volte ci sembra un po’ poco. Questo perché spesso è la divisione degli ambienti che non è proprio funzionale.

Magari per creare più spazio in cucina o nelle stanze si sacrifica la dimensione del salotto. Oppure si utilizza lo stratagemma dell’open space per dare più profondità all’ambiente. Il problema è che, però, arredando questo spazio nel modo sbagliato andremo a rimpicciolirlo ulteriormente.

Attenzione ai tappeti

Il tappeto ci dà l’opportunità di elevare lo stile della nostra casa con il minimo costo. Esistono tappeti molto costosi è vero, ma non serve scegliere per forza quelli. L’importante è optare per un tappeto che si inglobi bene con l’arredamento e della dimensione giusta.

Per far sembrare la nostra casa più chic e costosa la risposta sono i tappeti giganti. Non devono coprire tutto il pavimento ma deve raggiungere tutti i mobili. O meglio i piedi anteriore di tutti i mobili dello spazio centrale. Ad esempio, abbiamo il divano con il tavolino da caffè e la poltrona nell’angolo opposto. Compriamo un tappeto che copra tutto il divano, il tavolino e arrivi ai piedi frontali della poltrona. L’area salotto così sembrerà otticamente più grane e tutti i mobili saranno in armonia.

Mobili aperti o console alte

Un altro trucco per ingrandire otticamente l’ambiente è evitare mobili chiusi. Le ante fanno comodo a tutti, però lo spazio risulterà angusto e troppo carico. Di conseguenza il salotto sembrerà più piccolo. Quindi sotto la TV mettiamo una console aperta e al centro della stanza un tavolinetto basso e con le gambe strette.

Dunque, ecco come far sembrare più grande e costoso un salotto con solo 2 suggerimenti economici per una casa da catalogo. Con qualche stratagemma furbo possiamo rendere non solo accogliente la nostra casa ma anche bellissima.

Non serve avere appartamenti o ville immensi per arredare con gusto gli ambienti. Si può benissimo lavorare con quello che abbiamo a disposizione senza spendere cifre esorbitanti. Se poi vogliamo rivoluzionare tutto l’arredamento o vogliamo ristrutturare meglio farsi qualche idea del budget. Qualche informazione utile nell’articolo “Ecco quanto costa davvero arredare un appartamento piccolo o di 50 mq e qualche trucco per risparmiare”.

