Gli ortaggi estivi sono tantissimi e permettono di preparare una vasta gamma di antipasti, primi e secondi piatti nonché contorni semplici e buoni. Oltre a questi, anche le inflorescenze presenti sulle estremità delle zucchine possono essere mangiate. Si chiamano fiori di zucca e molte persone li cucinano raramente.

Sono invece abituate a prepararli in pastella o a mangiarli come condimento per la pizza. In pochi sanno che possono anche essere usati per preparare un contorno rapido, leggero e salutare. Infatti, 100 grammi di fiori di zucca apportano solamente 12 calorie. Inoltre hanno un buon contenuto di importanti nutrienti come fibre, calcio, fosforo, vitamina C e provitamina A.

Invece di farli in pastella, ecco come cucinare i fiori di zucca in padella per avere un contorno rapido, leggero e salutare

Il contorno che illustreremo prevede l’utilizzo di mandorle tagliate a lamelle e della famosissima cipolla di Tropea. Per insaporire ulteriormente il piatto, serviranno olio extravergine di oliva, il sale e una spezia che quasi tutti hanno in casa, cioè il pepe.

Dosi per 4 persone

400 g di fiori di zucca;

1 cipolla di Tropea;

sale;

pepe;

mandorle tagliate a lamelle;

olio extravergine di oliva.

Procedimento

Pulire la cipolla e affettarla in fettine sottili. Lavare e pulire anche i fiori di zucca. Prendere una padella e far appassire al suo interno la cipolla assieme ad un filo di olio extravergine di oliva.

Aggiungere i fiori di zucca, salare, pepare e lasciar cuocere per qualche minuto. Girare di tanto in tanto. Quando saranno pronti, non resta che versare al loro interno le lamelle di mandorle. Far raffreddare e servire assieme ad un secondo piatto a proprio piacimento. Invece di farli in pastella, i fiori di zucca si possono quindi usare per preparare questa ricetta in pochi minuti.

