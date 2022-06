Non la solita insalata di riso freddo, ma proviamo a cucinare una variante esotica e originale di questo primo piatto pronta in 20 minuti

Il riso è uno degli ingredienti principali della tradizione di molti paesi orientali. Anche in Occidente è molto amato e usato nella preparazione di diverse ricette, tra cui una di quelle estive per eccellenza: l’insalata di riso freddo. Quest’ultima si prepara spesso usando la giardiniera, delle verdure oppure würstel, formaggio e olive.

In questa guida vedremo come preparare non la solita insalata di riso freddo, ma una variante orientale. La maggior parte degli ingredienti che useremo sono noti e usati anche nella nostra cucina. Le eccezioni sono la salsa di soia, i germogli di soia e gli edamame, baccelli dello stesso legume. Tutti e tre possono essere però comprati nella maggior parte dei supermercati.

Ingredienti per 4 persone

300 g di riso basmati;

200 g di edamame;

200 g di germogli di soia;

3 carote;

1 porro;

1 cipollotto;

peperoncini verdi;

sale;

pepe;

olio extravergine di oliva;

basilico;

erba cipollina;

salsa di soia;

succo di limone (facoltativo).

Mettere a bollire dell’acqua salata in una pentola. Far lessare il riso al suo interno. Una volta che il riso sarà pronto, scolarlo e risciacquarlo sotto l’acqua corrente. Quando si sarà raffreddato, versare al suo interno la salsa di soia e mescolare.

Lavare i germogli di soia e lasciarli a bagno in acqua fredda per 10 minuti. Lavare, pulire e tagliare il cipollotto, i peperoncini verdi, il porro, le carote e sgusciare gli edamame. Far soffriggere il cipollotto e il porro in una padella assieme a un po’ di olio extravergine di oliva. Aggiungere le carote e i peperoncini e far saltare gli ingredienti in padella per qualche minuto. Infine, aggiungere gli edamame e i germogli di soia e proseguire con la cottura per qualche minuto.

Infine, insaporire gli ingredienti con sale e pepe e, se si vuole, irrorare con del succo di limone. Unire il riso al condimento e mescolare il tutto. Guarnire con un po’ di erba cipollina, qualche foglia di basilico e un po’ di salsa di soia.

