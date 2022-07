L’acciaio inox o inossidabile è un materiale sempre più presente all’interno delle nostre case. Il suo regno è la cucina e qui dà vita a cappe, lavelli e piani cottura. Il perché di una così grande diffusione sembrerebbe dipendere dalla sua durata, lunga e imperturbabile nel tempo. In più, anche esteticamente appare molto bello, di un argento così brillante da sembrare disseminato di brillantini.

Con l’uso, però, questa sua bellezza potrebbe risultare difficile da mantenere, sommersa da macchie, aloni e opacità. Tenere pulito e splendente l’acciaio come se fosse nuovo potrebbe diventare, quindi, la nostra missione quotidiana dopo il passaggio di acqua, vapori e schizzi dalle pentole.

Per superarla facilmente, oltre ai classici detersivi, potremmo optare per il fai da te e i prodotti solitamente più usati sono l’aceto e il bicarbonato. Tra questi, però, ce ne sarebbe anche un altro, di antichissime origini ed ecofriendly.

Un rimedio ecologico per pulire e lucidare l’acciaio inox della cucina senza lasciare aloni, utile anche per le guarnizioni di gomma

Per pulire a fondo l’acciaio e renderlo così lucido da potersi specchiare potremmo utilizzare un prodotto che molto spesso snobbiamo al supermercato. Si tratta del sapone molle, a volte chiamato anche sapone potassico, di colore giallo e dalla consistenza cremosa. I suoi ingredienti base sarebbero l’idrossido di potassio, l’olio di cocco, la glicerina e l’acqua, per un INCI che si confermerebbe amico dell’ambiente.

Questo prodotto sarebbe un vero e proprio alleato delle pulizie domestiche più comuni. Per esempio, possiamo usarlo per lavare il bucato a mano o in lavatrice oppure per detergere il marmo di pavimenti e davanzali. Allo stesso modo, troverebbe impiego in cucina per tutti i componenti in acciaio inox, per pulirli, smacchiarli, sgrassarli e lucidarli senza lasciare traccia di aloni.

L’uso

Per utilizzare efficacemente il sapone molle dovremmo diluirne 2-3 cucchiai in 500 ml di acqua ben calda. Per creare un detersivo perfetto dovremmo aggiungere anche 5 gocce di olio essenziale di lavanda che avrebbe un effetto:

ultra-detergente;

deodorante;

germicida.

Creata la miscela all’interno di una bacinella non dovremmo far altro che:

immergere al suo interno una spugna da cucina, ma non quella abrasiva in metallo che potrebbe graffiare;

passarla sull’acciaio, insistendo sullo sporco più ostinato;

risciacquare con una pezza in microfibra pulita e acqua;

asciugare con una pezza in cotone asciutta.

Un uso alternativo

Quindi, ecco un rimedio ecologico per pulire e lucidare l’acciaio inox in un colpo solo, senza preoccuparsi di lasciare aloni. Tuttavia, la stessa miscela potremmo utilizzarla per pulire un altro materiale sempre molto diffuso in casa.

Stiamo parlando delle guarnizioni di gomma, come quelle che si trovano nel frigorifero, nella doccia e nella lavatrice. Il sapone molle, infatti, riuscirebbe non solo a detergere ma anche a togliere ingiallimenti.

Infine, l’olio essenziale di lavanda andrebbe a eliminare la muffa lasciando un buon odore.

