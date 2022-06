È giunta l’estate, stagione durante la quale molti preferiscono cucinare freschi antipasti come alternativa ai primi piatti. Proprio per questo, vediamone uno facile e veloce da preparare invece dei soliti involtini con le melanzane.

Si tratta di una variante gourmet di un piatto tipico dell’Andalusia. Quest’ultimo è il gazpacho, una zuppa fredda a base di verdure crude talvolta servita anche come aperitivo. La pietanza originale prevede l’uso di pomodori, cetrioli e peperone rosso. La variante che proponiamo è quella ai frutti rossi.

Un’idea su come servirla? Assieme a dei gamberi leggermente sbollentati, di cui esalta molto il sapore.

Ingredienti per 4 persone

500 g di pomodori;

100 g di cetriolo;

100 g di peperone rosso;

120 g di ribes;

40 g di fragole;

60 g di lampone;

sale;

olio extravergine di oliva;

aceto;

pepe;

aglio;

acqua;

foglie di menta;

pane raffermo.

Invece dei soliti involtini con le melanzane, ecco un antipasto estivo gourmet veloce e perfetto per stupire gli ospiti

Mettere il pane raffermo o i crostini all’interno di una ciotola con dell’aceto di vino bianco. Lasciarlo da parte.

Lavare e pulire tutta la frutta e la verdura. Rimuovere con grande attenzione i semi dai pomodori e dal peperone rosso. Tagliare le verdure a listarelle. Sbucciare e tritare uno spicchio di aglio dopo averlo privato dell’anima.

Mettere in frullatore un bicchiere d’acqua e tutta la verdura e la frutta. Conservare una parte di quest’ultima per decorare il piatto quando sarà pronto. Aggiustare di sale e pepe e aggiungere un filo di olio extravergine di oliva. Frullare fino ad ottenere una crema omogenea. Setacciare il tutto con un colino a maglie strette. Lasciarlo raffreddare in frigorifero per 30 minuti.

Infine, versarlo in un piatto, guarnire con qualche foglia di menta e con la frutta avanzata. Il gazpacho ai frutti rossi è pronto. Servirlo assieme al pane raffermo o ai crostini.

