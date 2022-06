Chi non ama la fastidiosa sensazione di trovare delle spine in bocca durante il pasto ma non vuole rinunciare al gusto del pesce, di certo, amerà i molluschi. Di questa famiglia fanno parte moltissimi prodotti come ad esempio cozze, vongole o il polpo da cucinare in modo originale per primi e secondi. Tra i tanti molluschi, poi, spiccano per gusto e versatilità in cucina i deliziosi calamari da utilizzare in tanti modi. Questi sono spesso utilizzati per gustose fritture, ma anche per deliziosi piatti di pasta o cotti in umido con pomodoro e piselli. Oggi, però, invece di cucinarli con il pomodoro e i piselli vedremo come farcirli utilizzando delle deliziose melanzane.

L’uso inaspettato di questo ortaggio

Le melanzane sono tra gli ortaggi estivi più diffusi e, nella ricetta di oggi, si sposeranno divinamente con i calamari. La preparazione è molto semplice, così come la lista degli ingredienti, che ci permetterà di realizzare un piatto squisito con pochi euro.

Gli ingredienti sono:

calamari;

melanzane;

mollica di pane;

aglio;

pomodorini;

prezzemolo;

uovo.

La prima cosa che dovremo fare sarà cuocere le melanzane. Per farlo bucherelliamole con una forchetta per poi ungerle con dell’olio d’oliva. Disponiamo le melanzane su una teglia per poi infornarle 30-40 minuti a 180°. Al termine della cottura tagliamole a metà e ricaviamo la polpa interna, ormai ridotta in crema, con un cucchiaio. Ora aggiustiamo di sale e pepe, aggiungiamo della mollica di pane, prezzemolo, un uovo e, a piacimento, del formaggio come il pecorino.

Invece di cucinarli con il pomodoro e i piselli ecco come fare dei calamari ripieni con uno straordinario ortaggio

Procediamo ora tagliando i tentacoli dei calamari che metteremo a cuocere in padella con olio e aglio per pochi minuti. Una volta pronti uniamoli alla farcitura ottenuta in precedenza e amalgamiamo bene il tutto. A questo punto non resta che farcire i calamari con l’impasto appena ottenuto e chiudere con degli stuzzicadenti.

Nel frattempo metteremo in padella dei pomodorini tagliati a metà e correggendo di sale e attendendo che questi si sfaldino leggermente. Ottenuto un rapido sughetto, mettiamo in padella i calamari ripieni facendoli cuocere a fiamma alta per 4 minuti per lato per poi sfumare con del vino bianco. Una volta evaporato l’alcol, abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere con coperchio per altri 10/15 minuti.

Una volta pronti, portiamo in tavola ben caldi.

