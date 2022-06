Tra le tante portate che possiamo mettere in tavola durante le stagioni calde, di certo le più gettonate sono quelle a base di pesce. Cosa c’è di meglio di un primo o di un secondo piatto che racchiudano in sé tutto il sapore del mare? Un esempio intramontabile sono i classici spaghetti alle vongole che è possibile realizzare in modo semplice e gustoso sfruttando qualche trucchetto.

Di seguito, invece, vedremo una ricca ricetta, che ricorda gli spaghetti allo scoglio, ma decisamente più semplice ma altrettanto gustosa.

La ricetta che vedremo in seguito è quella di un ricco cous cous di mare.

Ingredienti e preparazione

Questo primo piatto di pesce si prepara in pochi minuti e nel tempo necessario alla cottura dei vari pesci. Gli ingredienti per la ricetta sono:

cous cous istantaneo;

gamberi;

calamari;

cozze;

vongole;

vino bianco;

filetti di merluzzo;

passata di pomodoro;

pomodorini;

basilico;

aglio;

prezzemolo.

La prima cosa che dovremo fare sarà quella di ricavare la saporitissima acqua da cozze e vongole.

Prepariamo un fondo in padella con aglio e gambi di prezzemolo per poi aggiungere prima le cozze, opportunamente pulite, e poi le vongole. Sfumiamo con del vino bianco, copriamo con un coperchio e lasciamo che tutti i molluschi si aprano per poi metterli da parte. Ricordiamo di conservare la preziosissima acqua che i molluschi avranno rilasciato in cottura.

A questo punto dedichiamoci alla cottura del pesce restante. Tagliamo a rondelle i calamari e tagliamo a tocchetti i filetti di merluzzo e, infine, puliamo i gamberi.

Questo primo piatto di pesce facile e veloce è l’ideale per sbalordire gli ospiti più della pasta allo scoglio

In una padella metteremo dei pomodorini tagliati a metà per poi aggiungere i calamari e saltarli rapidamente. Anche in questo caso sfumiamo con del vino bianco, facciamo evaporare l’alcol per poi aggiungere poca passata di pomodoro. Lasciamo che il tutto cuocia 10 minuti e, infine, aggiungeremo anche il resto del pesce. Mettiamo nel sughetto di pesce, dunque, i filetti di merluzzo e i gamberi che dovranno cuocere un paio di minuti e il basilico.

A termine della cottura quello che dovremo fare sarà irrorare il cous cous istantaneo con l’acqua rilasciata da cozze e vongole e lasciare che questa venga assorbita. Infine, quando il cous cous sarà morbido, aggiungeremo anche il ricco sugo di pesce realizzato in precedenza.

In ultimo aggiungeremo anche cozze e vongole, parte delle quali saranno state sgusciate. Ed ecco che siamo finalmente pronti a portare in tavola il piatto più ricco dell’estate.

