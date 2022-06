La palestra è un luogo molto frequentato anche d’estate, nonostante il caldo. Con essa, ecco la piscina con corsi d’acquagym e idrobike. Poi corsa, camminata veloce e anche padel per alcune. Il tutto per cercare di tenere allenato il proprio fisico, non solo in vista della famigerata prova costume. Semplicemente per stare bene, per piacersi, per avere un buon rapporto con sé stesse.

La pandemia, però, ci ha insegnato che ci si può tenere in forma anche stando in casa. Si può attrezzarla come fosse una palestra, acquistando qualche macchinario, oppure si può lasciarla minimal, solamente con un tappetino. Unicamente con questo, possiamo comunque adoperarci per mantenere il nostro corpo in buono stato, cercando gli esercizi giusti per qualsiasi parte.

Oggi ci concentreremo sull’interno coscia, una delle zone più complicate da rassodare, soprattutto dopo una certa età. Proporremo alcuni movimenti che possano adempiere a questa funzione, senza l’uso di strumenti come cyclette o elastico.

Solamente il nostro fidato tappetino e tanta buona volontà, oltre alla costanza di fare questi esercizi almeno tre volte alla settimana. Il tutto, poi, dovrà essere compensato da un’alimentazione sana ed equilibrata.

Come rassodare l’interno coscia senza cyclette ed elastico con 3 facili esercizi da fare 3 volte a settimana

Cominciamo con delle oscillazioni. Gambe leggermente divaricate, circa 50 centimetri tra un piede e l’altro. Entrambi dovranno essere paralleli con le punti in avanti. Dobbiamo prendere un peso di circa un paio di chili. Se non lo dovessimo avere potremmo tranquillamente emendare con una semplice bottiglia d’acqua da 1,5 litri o più. Teniamola in posizione verticale, davanti alla pancia. Con le braccia tese, solleviamo il peso verso le spalle, mentre, contemporaneamente, ci abbassiamo lentamente in posizione di squat. Teniamo la posizione per tre secondi, quindi torniamo alla quella di partenza. Facciamo questo esercizio per una decina di volte. Pausa di un minuto e altre due sessioni.

Il secondo esercizio, invece, è uno squat plié. Cosa significa? La posizione di partenza è eretta, con i piedi uniti. Il tallone deve toccare terra, mentre la parte delle dita rimane leggermente sollevata dal suolo. Il secondo movimento ci porterà a spingere sulle punte dei piedi, con i talloni che si staccheranno da terra. A questo punto, pieghiamoci quasi in posizione di squat, forzando sui calcagni, ma sempre rimanendo sulle punte. Teniamo la posizione tre secondi e ripartiamo da capo. Anche in questo caso, tre sessioni da dieci.

Ultimo esercizio

Infine, l’ultimo esercizio da fare distesi a pancia in su. Ginocchia piegate. Prendiamo un palla da stringere in mezzo a loro. Braccia lungo il corpo. Andiamo a contrarre le cosce, cercando di comprimere il più possibile la palla. Facciamo questo sforzo per almeno 20 secondi, rilassiamo e decontraiamo per 10, prima di riprendere. Tre sessioni da dieci contrazioni ciascuna.

Ecco, dunque, come rassodare l’interno coscia senza cyclette ed elastico, con tre semplici esercizi da eseguire in pochi minuti per almeno tre volte a settimana. Da alternare, volendo, con altri movimenti specifici, atti a migliorare altre parti del corpo.

