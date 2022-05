La nostra società produce una grande quantità di rifiuti. Non tutti sono completamente da buttare e potrebbero invece essere riciclati in modo diverso. Molti rifiuti finiscono nel termovalorizzatore per essere trasformati in energia. Altri invece potremmo trasformarli noi stessi in qualcosa di diverso. Quella del riutilizzo è soprattutto una mentalità. Cercare di non buttare, per inquinare di meno. Potrebbe essere anche un modo per creare qualcosa di utile per la casa. È il caso della carta da forno e di quella oleata. Essendo carte impermeabili, si possono riutilizzare in modo creativo.

Un tipo di rifiuto oggi molto diffuso sono le bottiglie in plastica. La vendita dell’acqua e delle bevande in questo tipo di contenitori ne diffonde la presenza. Così, invece di buttarle potremmo riutilizzare le bottiglie. Il riutilizzo non si limita solo agli oggetti, ma anche agli alimenti. Non si tratta di un’invenzione moderna, ma di un’abitudine saggia delle nostre nonne. Il pane raffermo si riutilizzava come elemento importante del pancotto. Anche il vino avanzato non si buttava. Se non veniva trasformato in aceto, lo si impiegava per una squisita bevanda.

Invece di buttarle potremmo riutilizzare le bottiglie di plastica in questi 3 modi simpatici e utili per la casa

Se la bottiglia di plastica fosse abbastanza grande, potremmo riutilizzarla così. Si tratterebbe di risolvere un problema comune in casa, la sistemazione delle scarpe. Se avessimo un piede piccolo e dei sandaletti tipo infradito, potremmo inserirli in una bottiglia. Prima ci sarebbe da tagliare la parte del collo. Poi inseriremmo all’interno una o due espadrillas o ballerine. Sarebbe comunque sempre meglio che buttarle alla rinfusa nell’armadio. In ogni caso, anche una busta di plastica potrebbe andare bene, se non si conservasse più la scatola originale.

Se le scarpe fossero più lunghe o con i tacchi, potremmo utilizzare le taniche da 5 litri in plastica. Avendo tagliato la parte del collo, non ci resterebbe che inserirci dentro le scarpe. Le taniche, essendo in genere a base quadrata, possono sistemarsi anche una sopra l’altra. Si creerebbe così una scarpiera organizzata.

Qualcosa per i ragazzi

Se per caso l’imbuto di casa non si trovasse, non ci resta che tagliare il fondo di una bottiglia di plastica e il gioco è fatto. Se l’apertura della bocca risultasse troppo larga, potremmo ridurla con della carta da forno. La facciamo a forma di cono inserendola sulla bocca della bottiglia. Potremmo così versare il liquido.

Con un lavoretto di facile bricolage, prepariamo un portamatite simpatico. Tagliamo la bottiglia al collo e, da un’altra uguale, ne prendiamo il fondo. Ne ricaviamo allora un cilindro regolare. Poi incolliamo, sul bordo tagliato della bottiglia, una cerniera attorno ad esso. Chiudiamo sopra, incollando all’altra metà della cerniera il fondo dell’altra bottiglia. Non ci resterà che aprire e chiudere la cerniera per estrarre le matite e i colori che vi sistemeremo dentro. Ecco alcune idee semplici e simpatiche per un riciclo creativo.

