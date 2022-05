Anche se le temperature di questi giorni non sembrano far pensare all’estate, in molti stanno già pensando a dove andare a trascorrere le ferie. Si iniziano a fare progetti, valutare destinazioni, capire se è meglio rimanere in Italia o rivolgere il proprio sguardo verso l’estero.

Non solo, perché si cominciano ad acquistare i primi costumi e, per le donne, i primi bikini. Chi seguendo la moda che verrà, chi, invece, rimanendo più sul classico. Certo, però, che, stili a parte, in molte si stanno preparando a presentarsi in spiaggia in modo dignitoso. Non è necessario avere un fisico da pin, anche la donna curvy ha il suo perché per molti uomini. Tuttavia, guardarsi allo specchio e accorgersi della classica buccia d’arancia che circonda gran parte delle gambe non è quello che si vorrebbe vedere.

Un minimo è accettabile, finanche fisiologico, ma l’eccesso è sicuramente un problema. Ci sono donne che hanno la fortuna di non averla, altre che la combattono ogni giorno, altre ancora che si sono decisamente arrese. La dieta e lo sport sono i rimedi più in voga per sconfiggerla. Talvolta, però, pur seguendo alla perfezione sia l’una che l’altra, la cellulite compare lo stesso. Pensiamo, per esempio, ad alcune atlete professioniste. Insomma, anche la genetica, per non dire la fortuna, aiuta molto.

I rimedi che proporremo oggi si basano su alimenti molto semplici, ma efficaci. Un paio di miscele cremose che possono essere molto utili se non per eliminare il problema, sicuramente per limitarlo.

Ecco 3 rimedi naturali per combattere la cellulite e presentarsi con delle gambe perfette alla prova costume

Useremo due prodotti spesso utilizzati per la pulizia della casa. Il bicarbonato e il limone. Entrambi possono contribuire pure alla cura del nostro corpo. Questo per le loro proprietà, che abbiamo ampiamente descritto. Il primo grazie al suo potere esfoliante e tonificante, mentre il secondo per l’effetto purificante e disintossicante.

Non solo, però, perché possiamo anche produrre uno scrub rassodante. Basta prendere un bicchiere di sale grosso, versare al suo interno il succo di uno o due limoni, aggiungere 100 ml di olio d’oliva e un cucchiaino di miele. Mescolare bene e spalmare il composto ottenuto su gambe, glutei e cosce.

Se invece preferiamo il bicarbonato, dovremo procedere in questo modo. Amalgamiamone un cucchiaio con 20 grammi di miele e diluiamo con 20 ml d’acqua. Creiamo il composto che poi andremo a mettere sulle parti dove si deposita la cellulite. Lasciamo agire per qualche minuto, prima di massaggiare intensamente. Così facendo, dovremmo migliorare la circolazione sanguigna, con il miele che andrà a idratare la pelle.

Un terzo metodo, invece, si basa ancora sul limone. Al mattino, prima di fare colazione, sarà sufficiente bere una spremuta di limone, allungata con un po’ di acqua. Il metabolismo ne gioverà e ci si sentirà meno gonfi.

Ecco 3 rimedi naturali per combattere la cellulite e presentarsi in estate con gambe, glutei e cosce il più perfette possibili.

