Può capitare a tutti di avere ospiti a casa e non trovare il cavatappi per aprire la bottiglia di vino. Se poi si tratta di spumante, si rischia di guastare la festa. Non bisogna, però, farsi prendere dal panico. Il sistema per aprire una bottiglia senza usare il cavatappi esiste e non è difficile.

Come recuperare alcuni oggetti che si buttano

Oltre a questi sistemi da ultimo minuto, in casa ci sono anche tante cose da recuperare. Una di queste sono le scatolette di tonno. Se l’olio in genere lo buttiamo, potremmo invece recuperarlo utilmente. Le nostre nonne infatti lo utilizzavano come combustibile nella lampada ad olio. Potrebbe essere un’idea creativa di recupero di sostanze, che altrimenti inquinerebbero i mari.

Anche le scatolette di tonno potrebbero essere utili, per raccogliere oggetti molto piccoli. Si potrebbero trasformare in porta bottoni, porta spilli o piccoli contenitori per aghi. A volte si rompe la linguetta della scatoletta e non si sa come fare per aprirla. Situazione simile per una bottiglia di vino. Allora apriamo facilmente una bottiglia di spumante e di vino con questi semplici espedienti.

Basta una vite

Se il cavatappi non si trova, speriamo almeno di avere una vite in casa. Meglio se di tipo autofilettante. La inseriamo lentamente nel tappo, lasciandola uscire un poco. Poi con una pinza tiriamo via il tappo prendendo la testa della vite. Operazione da fare delicatamente.

Apriamo facilmente una bottiglia di spumante o di vino senza cavatappi grazie a 3 infallibili trucchi

Un altro sistema molto pratico per aprire una bottiglia di vino è quello di utilizzare un accendino. Andiamo a riscaldare la zona d’aria che si trova tra il vino e il tappo. L’aria riscaldandosi si dilata e crea una pressione che spinge il tappo ad uscire. Ci vorrà circa un minuto. Vedremo in questo modo il tappo salire lentamente. Possiamo girare la bottiglia, mentre la fiamma lambisce i bordi. Naturalmente la bottiglia deve essere a temperatura ambiente e non fredda, altrimenti il vetro potrebbe rompersi.

Un altro sistema sarebbe quello di spingere all’interno il tappo. Potremmo farlo con una matita lunga e appuntita. La punta della matita, spingendo il tappo, entrerebbe anche all’interno del sughero. In questo modo il tappo si manterrebbe alla debita distanza senza andare a ostruire il collo della bottiglia. Si potrà così versare il vino nei bicchieri, o travasarlo eventualmente in un’altra bottiglia.

Con questi semplici sistemi, riusciremo a togliere il tappo di una bottiglia di vino o di spumante.

Approfondimento

Invece di buttare il vino avanzato, potremmo riutilizzarlo per trasformarlo in una squisita bevanda da bere col caldo o col freddo