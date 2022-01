Non siamo entrati a pieno titolo nella stagione dei saldi, ma anche in quella delle ricette salva cena.

Nell’attesa che il 2022 ci regali qualche altro ponte e relativo giorno di ferie, siamo incastrati nell’abituale routine fatta di lavoro, pulizie, impegni vari.

È quindi abbastanza ovvio che, dovendo ottemperare a varie richieste e necessità, arrivati alla sera la voglia di cucinare sia pari, se non sotto, zero.

Lungi dal cimentarci in preparazioni complicate che necessitano di tempo che non abbiamo, spesso decidiamo di affidarci ad una classica torta salata. Del resto, bastano un rotolo di pasta sfoglia e pochi altri ingredienti che non mancano mai in frigorifero per portare in tavola un piatto sfizioso.

Se proprio volessimo strafare, però, invece della solita torta salata ricotta e spinaci, proviamo questo veloce rustico salva cena dai sapori invernali.

Strudel di radicchio, pere e scamorza affumicata

Radicchio, pere e formaggio, tipo scamorza, sono alimenti molto comuni in cucina di questa stagione. Se l’abbinamento “radicchio e scamorza” non suona particolarmente nuovo, potrebbe sorprendere la scelta delle pere, lontane dal mondo delle torte salate.

In ogni caso, il loro gusto morbido e avvolgente si sposa benissimo con gli altri due ingredienti, aiutando il formaggio ad attenuare l’amarognolo del radicchio.

Il valore aggiunto? La velocità d’esecuzione: sono sufficienti meno di 20 minuti per confezionare una ricetta da leccarsi i baffi.

Per questa ricetta ci occorreranno:

confezione di pasta sfoglia;

1 pera;

1 cespo di radicchio;

150 g di scamorza affumicata;

1 cucchiaio di latte;

1 tuorlo;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Laviamo il radicchio e la pera per poi tagliarli rispettivamente a listarelle e a cubetti e farli rosolare in padella con l’olio per 5 minuti. Dopo aver aggiustato il soffritto di sale e pepe, facciamolo raffreddare e dedichiamoci a tagliare la scamorza in bastoncini non eccessivamente sottili.

Una volta srotolata la sfoglia in una teglia foderata con carta forno, prepariamoci a farcirla con il ripieno appena preparato.

Portiamo le due estremità della sfoglia verso il centro, sovrapponendo appena i due veli e avendo cura di sigillare adeguatamente le estremità.

Bucherelliamo la superficie con i rebbi di una forchetta e, dopo averla spennellata con il tuorlo d’uovo, inforniamo lo strudel a 200° per 25 minuti.

A cottura terminata, sforniamo e lasciamo intiepidire prima di servire.