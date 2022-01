Anno nuovo, vita nuova e perché no, armadio nuovo: dal 5 di gennaio, infatti, in quasi tutta Italia partono gli attesissimi saldi invernali.

Una dura prova per gli appassionati di shopping, sotto diversi punti di vista.

Chi ama saltellare da un negozio all’altro nei centri commerciali alla ricerca di prezzi e capi migliori deve innanzitutto fare i conti con Omicron.

La questione folla, tuttavia, è facilmente archiviabile se optiamo per lo shopping online, che spesso presenta cifre ridotte in anticipo.

A tal proposito, non dimentichiamo un po’ di parsimonia: ipnotizzati dalla varietà rischiamo di bruciare in men che non si dica il nostro premio natalizio.

Non serve strafare, basta fare attenzione a non lasciarsi sfuggire queste strepitose occasioni e questi accessori durante i saldi invernali previsti a breve.

Soprattutto chi è attento alla moda, ha l’opportunità di accaparrarsi a prezzi scontati i prossimi must di stagione.

La camicia in cotone

Sembrerà forse banale, ma la camicia in cotone è una fedele compagna tutto l’anno oltre che un’intramontabile icona di stile.

Mentre adesso è costretta sotto pesanti maglioni, lasciamoci trasportare dalla fantasia nella scelta dei colori che ci piacerebbe sfoggiare in primavera.

Il blazer

Un altro evergreen che mai dovrebbe mancare nel nostro armadio è proprio il blazer, classico ed elegante.

In questo caso, non badiamo a spese: anche se non lo trovassimo a prezzi proprio stracciati, si tratta di un investimento chic e duraturo.

La gonna a pieghe

Se il Capodanno ha visto protagoniste le gonne pailettate, quelle plissettate invaderanno la scena nei prossimi mesi.

Del resto, si tratta di un capo versatile almeno quanto i primi due e dunque può diventare la base per inediti abbinamenti da vere fashion victim.

Proseguiamo la lista di must have da recuperare durante i saldi, scoprendo gli accessori dominanti nella prossima stagione.

Mocassini con tacco e stivali texani

Perfetto in accostamento alla gonna a pieghe prima menzionata, questo tipo di calzature continuerà ad avere successo anche nei prossimi mesi.

Grande ritorno sulle passerelle, invece, per gli stivali texani: audaci e grintosi saranno la giusta intuizione anche abbinati ai vestiti più leggeri.

Borsa a secchiello

Ultimo, ma non per importanza, un accessorio che deve assolutamente trovare posto nella nostra boutique personale.

Come suggerito da Ferragamo, privilegiata nelle tonalità pastello questa borsa sarà il biglietto da visita estremamente glamour per abbracciare la primavera.