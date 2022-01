Tra gli aspetti piacevoli che costellano la stagione invernale, accanto al Natale, alle vacanze e alle mangiate goderecce, trovano certamente posto i saldi.

È questa l’occasione giusta per rimpolpare l’armadio o virare su un decisivo cambio di rotta, rivoluzionando i nostri outfit preferiti.

Gli appassionati di tendenze rivolgeranno sicuramente l’attenzione a questi capi e accessori consigliatissimi, per essere chic e glamour fino alla prossima primavera.

C’è, però, anche chi approfitta dei saldi semplicemente per sostituire indumenti ormai rovinati, optando quindi più per la praticità che per la moda.

Tuttavia, chi dice che le due anime, quella più funzionale e quella fashion, non possano coesistere in un medesimo accessorio?

Se questo pantalone ne è già prova, ai saldi invernali non lasciamoci sfuggire questa borsa comoda per tutti i giorni ma anche classica ed elegante.

Borsa e femminilità

Inutile negare che la borsa rappresenti da sempre la punta di diamante del look e della femminilità: impossibile farne a meno.

Ogni evenienza ha poi il proprio prototipo di riferimento: dalla pochette per serate eleganti alle maxi bag che ci accompagnano quotidianamente in ufficio.

In ogni caso, il modello da accaparrarsi assolutamente durante i saldi è la mitica borsa a tracolla, vera e propria regina di pregi.

La borsa a tracolla: icona senza tempo

È capiente, ma non voluminosa e soprattutto è comoda in quanto distribuisce il peso in maniera più uniforme, evitando di far intorpidire spalle o braccia.

Le passerelle dell’autunno-inverno l’avevano già collocata sul podio e anche quelle primavera-estate l’hanno confermata.

La novità sta tutta nei nuovi materiali, che spaziano dal nylon al bouclé, azzardando addirittura l’effetto coccodrillo.

Per quanto riguarda la forma, via alle danze: dal classico modello della postina di Etro o Yves Saint Laurent alla rivisitazione City di Balenciaga.

Versatilità anche sul versante cromatico in quanto al tradizionale color cuoio si affiancano nuances decisamente più primaverili, sui toni del rosa e dell’azzurro.

Ai saldi invernali non lasciamoci sfuggire questa borsa comoda per tutti i giorni ma anche classica ed elegante

Se le ricercatezze degli stilisti ingolosiscono con prezzi ribassati fino al 70%, nulla vieta di puntare sui modelli a budget contenuto, ugualmente validi e scontati.

Tracolla e outfit

Nel caso in cui poi ancora temessimo di fare un acquisto inutile e accessorio, sarebbe bene considerare la destrezza della borsa nell’accompagnare vari outfit.

Perfetta con un semplicissimo look da giorno con jeans e cappotto cammello, senza dimenticare i modelli serali più accesi, fino al glitter o fluo.