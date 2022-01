I dolci sono sicuramente uno degli sfizi culinari che amiamo concederci accanto a patatine fritte o altre prelibatezze salate e caloriche.

Questo periodo di festività non ha fatto altro che incoraggiare il consumo di zuccheri: basti pensare semplicemente ai tradizionali pandoro, panettone e torrone.

Che dire, poi, degli avanzi di tali iconiche dolcezze? Devono pur essere smaltiti per evitare di farli ammuffire in dispensa e quindi spazio alla creatività.

Per non insistere sul versante zuccherino, ad esempio, abbiamo proposto alcune rivisitazioni salate del mitico panettone, facili e golose.

Tuttavia, il lievitato milanese per eccellenza non è il solo prodotto dolciario a potersi permettere variazioni inusuali sul tema.

La panna cotta: tra tradizione e innovazione

Un altro dolce molto amato, anche se non specificatamente natalizio, può diventare il banco di prova per ricette inedite.

Stiamo parlando della panna cotta, il bianco e delicato budino che si presta a un gran numero di guarnizioni.

Nella sua versione più classica, è generalmente accompagnata da cacao o zucchero caramellato, ma le possibilità di innovazione sono moltissime.

Non cioccolato o caramello, sono questi gli ingredienti segreti per una panna cotta davvero originale oltre che buonissima

Largo alla fantasia: ecco come realizzare una buonissima panna cotta cacio e pere

Il valore aggiunto della ricetta si nasconde, ovviamente, nell’utilizzo del pecorino, il cui gusto deciso è bilanciato dalla morbida dolcezza delle pere.

Le dosi per 4 persone, prevedono:

400 g di panna fresca;

75 g di zucchero;

75 g di latte intero;

8 g di gelatina in fogli;

80 g di pecorino fresco;

20 g di pecorino stagionato.

Per la guarnizione, poi, occorrono:

1 pera;

1 cucchiaio di zucchero;

scaglie di pecorino stagionato q.b.;

miele q.b.;

1 cucchiaio d’acqua.

Procedimento

Dopo aver messo in ammollo e ammorbidito i fogli di gelatina, lasciamoli momentaneamente da parte.

Preso un tegamino, scaldiamo metà della panna e il latte, a cui andremo ad amalgamare il pecorino tagliato a dadini, quello grattugiato e lo zucchero.

Mescoliamo in modo da ottenere un composto omogeneo, a cui aggiungere anche la gelatina e la restante panna.

Trasferiamo la crema ottenuta in vasetti di vetro e facciamola riposare in frigo per 8 ore, in modo che possa rassodarsi adeguatamente.

La guarnizione

Dedichiamoci quindi alla guarnizione: tagliamo la pera a dadini senza privarla della buccia e facciamola caramellare a fuoco basso con zucchero e acqua.

Dunque, come abbiamo visto, non cioccolato o caramello, sono questi gli ingredienti segreti per una panna cotta davvero originale oltre che buonissima. Al momento di servire, completiamo il dessert con le pere caramellate, scaglie di pecorino stagionato e qualche goccia di miele.