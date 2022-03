Le vecchie ruote dell’auto possono valere oro se utilizzate in questo straordinario modo per arredare la casa

Questa idea di riciclo è davvero fantastica. Poche persone riescono ad immaginare che dalle ruote dell’auto si possano creare degli oggetti eccezionali grazie alla dimensione e al materiale di cui è composta. Infatti un pneumatico è fatto di un materiale molto resistente a tal punto che si può pensare di poter realizzare delle sedute molto comode e molto altro, come vedremo in seguito.

La prima cosa da fare e procurarsi delle vecchie gomme dell’auto che avranno un costo zero. Anzi, bisogna pensare che lo smaltimento dei vecchi pneumatici ha un costo per l’azienda.

In questo caso, se riusciamo a riciclarne qualcuna, non solo faremo un piacere al gommista o rivenditore ma anche all’ecosistema. Ogni anno si producono quantità innumerevoli di pneumatici da smaltire, cosa da non sottovalutare per dare un piccolo contributo alla lotta contro l’inquinamento.

Sbarazziamoci dei pregiudizi e cerchiamo di creare un elemento di design da interni ed esterni riciclando questo comunissimo oggetto

Le gomme dell’auto sono molto pesanti ed anche ingombrati. Queste due caratteristiche possono essere un enorme vantaggio perché si possono immaginare moltissime creazioni dove occorre un materiale molto resistente.

La prima cosa che viene in mente e che di sicuro crearlo darà un enorme soddisfazione, sono dei pouf, tavolini e sedute varie da utilizzare in giardino ma anche in terrazza. Con la stagione estiva alle porte, come non pensare di poter riciclare questo oggetto per creare un piccolo salottino all’aperto bello e di design.

Immaginiamo un tramonto sulla terrazza di casa, mentre si sorseggia un aperitivo, con un’atmosfera magica creata con delle lanterne o altri oggetti di design fatti con un comune barattolo di vetro, accomodati su un comodo pouf realizzato con una gomma vecchia dell’auto.

Insomma non resta che provare a realizzare il nostro pezzo di design per la nostra casa e rimanerne soddisfatti.

Le vecchie ruote dell’auto possono valere oro se utilizzate in questo straordinario modo per arredare la casa

Molte persone ignorano che la forma della gomma è molto bella e perfetta per essere rivestita con qualsiasi materiale che si ha in casa. Ecco, con una sola gomma, si potrà realizzare un pouf davvero bellissimo. Occorrerà avvolgere la ruota formando una stella al centro che reggerà ogni pressione con una comunissima corda che si potrà acquistare dal ferramenta.

Dopo aver tessuto questa fitta rete al centro della ruota vuota, si potrà iniziare a coprirla con una corda spessa circa un dito creando un aspirale dal centro fino ad avvolgere l’intera gomma. La colla da utilizzare la si potrà acquistare dal ferramenta insieme alle corde.

Ovviamente questo pouf può essere utilizzato anche come tavolino, come seduta e si possono impilare anche uno su l’altro per avere maggior confort. La corda può essere dipinta o lasciata naturale e per dare un tocco chic, sul tavolino si potrà appoggiare un vetro semplice e trasparente su misura per non sporcare la corda e avere una maggiore igiene per il cibo.

