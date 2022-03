La giornata senza un pizzico di dolcezza non può finire e con questi sfiziosi dolcetti, è possibile concedersi un momento di pura golosità senza sentirsi in colpa. Si tratta di realizzare dei sofisticati e piccoli tranci di torta monoporzione come i muffin ma con qualcosa di diverso.

Infatti queste delizie che si sciolgono in bocca sono fatte con un ingrediente davvero unico, le banane ben mature. Quindi se si ha a disposizione questo frutto ben maturo, invece di cestinarlo o mangiarlo con poca soddisfazione, si potrà utilizzare per questo fantastico dolce.

Questa ricetta è davvero molto semplice e veloce. Si può preparare tutto con un cucchiaio e una forchetta o addirittura inserendo tutti gli ingredienti in sequenza in una bottiglia. Ma ovviamente per chi ha le fruste elettriche, 5 minuti ed è tutto perfettamente pronto per essere infornato.

Ingredienti

2 banane ben mature;

120 gr di farina;

80 gr di zucchero;

50 gr di cacao amaro;

1 cucchiaino di bicarbonato;

60 ml d’olio di semi d’arachide o girasole;

1 bustina di vanillina;

sale;

1 uovo;

gocce di cioccolato fondente.

Non i soliti dolcetti, ma questi senza lievito e con pochissimo zucchero per concedersi un momento di golosità senza sentirsi in colpa

Procedimento

Iniziare la preparazione versando in una ciotola la farina, lo zucchero, il bicarbonato, il cacao, una bustina di vanillina e miscelarli con l’aiuto di un cucchiaio e metterli da parte.

In un’altra ciotola, con l’aiuto delle fruste elettriche, prendere l’uovo e montarlo per qualche secondo con un pizzico di sale. Adesso prendere tutti gli altri ingredienti miscelati precedentemente e aggiungerli pian piano per evitare la formazione dei grumi.

Quando l’impasto inizierà a prendere corpo, prendere le banane ben mature, schiacciarle per bene con una forchetta o frullarle con un mixer ed aggiungere all’impasto. Infine aggiungere tante gocce di cioccolato fondente come tocco finale.

Adesso prendere una tortiera rettangolare, imburrarla ed infarinarla e versare tutto l’impasto. Livellare ed infornare per circa 30 minuti a 180°C. Controllare che il dolce sia ben cotto con l’aiuto di uno stuzzicanti, infilzandolo al centro del dolce e verificando che sia perfettamente asciutto.

Quando sarà ben cotto, lasciar intiepidire, toglierlo dalla teglia e dividerlo in tanti quadratini. Questi potranno essere decorati con un ciuffetto di panna e frutta secca o semplicemente con una spolverata di zucchero a velo.

Letture consigliate

Sorprendiamo tutti realizzando con un barattolo di vetro queste spettacolari creazioni senza spendere 1 euro