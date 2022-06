La voglia di cucinare ricette complesse sfuma quasi del tutto con l’arrivo dell’estate. In pochi vogliono trascorrere gran quantità di tempo davanti ai fornelli, specialmente di mattina. Pertanto, può essere di aiuto cucinare contorni facili e veloci. Ad esempio, insalate che mischiano legumi come i ceci con ortaggi come le zucchine.

In questa guida non proporremo però un’insalata, ma un contorno friuliano. Si tratta di un piatto della cucina contadina, noto come zucchine in tecia.

Quest’ultima è una casseruola di terracotta, usatissima nella cucina di questa regione italiana. Anche le patate o il pollo, ad esempio, si possono cucinare al suo interno.

Invece della solita insalata o delle zucchine fritte, gratinate al forno o arrosto come contorno, ecco una ricetta friuliana facile, veloce e con pochi ingredienti

Gli altri due ingredienti che serviranno alla preparazione di questa ricetta sono il burro e una cipolla. Infine, il piatto andrà insaporito con una quantità di sale a proprio piacimento e una spolverata di prezzemolo.

Dosi per 4 persone

800 g di zucchine;

1 cipolla;

50 g di burro;

sale;

prezzemolo.

Preparazione

Pelare la cipolla. Tritarla e metterla in una padella assieme al burro, per poi farla imbiondire. Dopo essersi accertati che non abbiano un sapore amaro, mondare e tagliare a cubetti le zucchine. Aggiungerle al resto degli ingredienti e farle rosolare aggiungendo un goccio di acqua.

Infine, salare e lasciar cuocere per 30 minuti, mescolando di tanto in tanto per non far attaccare le zucchine al fondo della padella. Al termine di questo lasso di tempo, spegnere il fuoco farle raffreddare, aggiungere il prezzemolo e infine servirle.

Come avevamo anticipato, preparare le zucchine in tecia è davvero molto semplice. Invece della solita insalata o delle zucchine fritte, gratinate al forno o arrosto come contorno, ecco quest’alternativa assolutamente da provare.

