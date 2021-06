Le zucchine sono uno degli ortaggi simbolo dell’estate, superate solo dalle melanzane. In compenso, i legumi sono praticamente un evergreen. Sempre presenti sulle tavole degli italiani. Sappiamo già quanto sia importante mangiarne almeno un paio di porzioni a settimana.

E se proprio il sapore dei ceci non piace, si può intervenire cercando di camuffarlo in una freschissima, salutare e squisita insalata estiva di ceci e zucchine. Viceversa con queste ultime. Basteranno pochi ingredienti per preparare un’insalata coi fiocchi. Ceci e zucchine saranno solo gli ingredienti principali di un’insalata che comprenderà tanti altri sapori e aromi perfettamente mischiati.

Freschissima, salutare e squisita insalata estiva con ceci e zucchine

Ingredienti per 4 persone

12 zucchine novelle con fiore;

240 g di ceci già sgocciolati;

1 cipolla rossa;

1 mazzetto di rucola;

10 foglie di basilico;

cicorino, aceto bianco e olio extravergine di oliva, sale, sale grosso q.b.;

1 cucchiaino di senape.

Preparazione

Lavare, asciugare e tagliare le zucchine a fettine senza rimuovere i fiori.

Tagliare i fiori a julienne.

Sciacquare i ceci con acqua fredda dopo averli rimossi dalla scatoletta e scolati.

Lavare la rucola, il cicorino e il basilico.

Spellare la cipolla, tagliarla a spicchietti e immergerla in acqua fredda e sale grosso per cinque minuti di tempo. Con questo procedimento se ne renderà più gradevole il sapore.

Preparare la vinaigrette (il condimento) con gli aromi: frullare il basilico, due pizzichi di sale, il cucchiaino di senape, l’aceto e cinque cucchiai di olio extravergine. In genere si usano 2/3 di olio e 1/3 di aceto, ma tutto dipende anche dai gusti personali. Gli ingredienti, però, devono essere perfettamente amalgamati.

Mettere in un recipiente i ceci, le zucchine, la cipolla, il cicorino e la rucola.

Versarci sopra la vinaigrette, mescolare l’insalata e servirla.

Un’alternativa all’aceto

Molte persone amano condire le insalate con l’aceto bianco. Non è un errore, ma c’è un motivo per cui il condimento con il limone può risultare ancora più vincente. L’assunzione di vitamina C assieme ad alimenti contenenti il ferro non eme ne favorisce l’assimilazione (qui ne parliamo in modo più approfondito). Questo è solo un consiglio. Bisogna però tenere conto che senza l’aceto non si starà preparando una vinaigrette, che consiste in una miscela di sale, olio e aceto, bensì una citronette.

Il procedimento da seguire è molto semplice. Consiste nel filtrare il succo appena spremuto di limone in un colino a maglie strette e versare il succo in una ciotola, aggiungere il sale e cominciare ad emulsionare con una frusta a mano o un frullatore. Poi si aggiungono il pepe, l’olio e si emulsiona nuovamente. Altri ingredienti possono essere aggiunti a piacere. L’importante, alla fine, è ottenere un composto liscio e omogeneo.